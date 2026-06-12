◇W杯北中米大会1次リーグA組 メキシコ―韓国（2026年6月18日 サポパン）

メキシコの「象徴」といえば、40歳のGKギジェルモ・オチョアだ。メッシ、クリスティアーノ・ロナウドと並ぶ史上最多6度目のW杯出場。14年ブラジル大会でネイマールの決定機を幾度も阻み、22年カタール大会ではレバンドフスキのPKも止めた。圧倒的な存在感はファンの記憶に鮮烈に残っている。

国際Aマッチ通算152試合。その長い旅路の裏には家族の支えがある。エル・トリコロール（メキシコ代表の愛称）の重責を担うため、家族の誕生日や学校行事など、特別な瞬間を何度も見逃してきた。それでも13歳の愛娘ルチアナさんはFIFA公式サイトで「何が起きてもパパは私たちにとって勝者」と敬意を示した。家族の献身性や理解も大きかった。

「常に羅針盤のような存在だった。一瞬一瞬が楽しかったよ。胸を張って、この経験を誇りに思って、穏やかな気持ちでメキシコ代表を去りたい」。オチョアは今大会限りでの現役引退を示唆。初戦の南アフリカ戦は不出場だったが、母国開催で有終の美を飾る瞬間は訪れるのか、注目だ。

◇ギジェルモ・オチョア 1985年7月13日生まれ、メキシコ・グアダラハラ出身の40歳。母国のクラブ・アメリカで04年にプロデビュー。フランス、スペイン、イタリアなど欧州各国で活躍。25年にキプロスのAELリマソールへ加入した。代表デビューは05年12月ハンガリー戦で国際Aマッチ通算152試合。07年にメキシコ人では初めてバロンドール候補に名を連ねた。1メートル85、78キロ。利き足は右。