開催：2026.6.19

会場：フェンウェイ・パーク

結果：[Rソックス] 3 - 4 [ブルージェイズ]

MLBの試合が19日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとブルージェイズが対戦した。

Rソックスの先発投手はソニー・グレイ、対するブルージェイズの先発投手はトレイ・イェサベージで試合は開始した。

1回表、2番 ウラジーミル・ゲレロ 初球を打ってセンターへのホームランでブルージェイズ得点 BOS 0-1 TOR

2回表、9番 アンドレス・ヒメネス 8球目を打ってレフトへの犠牲フライでブルージェイズ得点 BOS 0-2 TOR

7回表、6番 ネーサン・ルークス 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでブルージェイズ得点 BOS 0-3 TOR

7回裏、4番 ウィルソン・コントレラス 4球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでRソックス得点 BOS 1-3 TOR

8回裏、6番 アイザイア・カイナーファレファ 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでRソックス得点 BOS 2-3 TOR、7番 ケーレブ・ダービン 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでRソックス得点 BOS 3-3 TOR

9回表、8番 ブランドン・バレンズエラ 9球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 BOS 3-4 TOR

試合は3対4でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのトーマス・ナンスで、ここまで1勝2敗0S。負け投手はRソックスのアロルディス・チャプマンで、ここまで0勝2敗14S。ブルージェイズのフルーハティにセーブがつき、3勝0敗1Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.230となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-19 05:06:06 更新