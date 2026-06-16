米国とイランの首脳が軍事行動の終結を宣言する覚書に署名した。

多くの人命を奪い、世界経済に大打撃を与えた戦争に終止符を打つ決意を文書で確認した意義は小さくない。

とはいえ、両国間には主張の隔たりが大きい難題がなお残っている。６０日間と定めた交渉期間中に解決を図り、最終合意を達成しなければならない。

米国はトランプ大統領、イランはペゼシュキアン大統領が、それぞれ覚書に署名した。トランプ氏は「達成しようとした全てを実現する合意だ」と成果を誇った。

だが実際には、１４項目の覚書は、イラン側の要求がより色濃く反映された内容と言える。トランプ氏は、米国経済にも悪影響を与え始めた戦争を一刻も早く終わらせたかったのだろう。

原油輸送の要衝ホルムズ海峡の開放について、覚書は「６０日間に限り、通航料なし」で商船の安全な航行を確保するとしている。将来に関しては、イランが周辺国と協議すると書かれている。

これでは、船舶が自由に航行できる国際海峡の通航管理について、イランの発言権を認めるようなものだ。航行の自由を妨げる言い分を受け入れてはならない。

イラン復興のため、３０００億ドル（約４８兆円）の資金を確保するとも明記した。民間企業の拠出を見込んでおり、日本企業も含まれる見通しだという。

米国とイスラエルが独断で始めたイラン攻撃の後始末を他国に負わせるのか、という批判はあって当然だ。ただ、現実に生じた惨禍を放置するわけにはいかない。

中東の大国で産油国のイランの復興を国際社会が後押しし、孤立脱却と地域の安定につなげることは必要だ。日本企業が商機の足がかりを得ることも期待できる。

覚書で、イランは核兵器の調達や開発をしないと宣言した。保有する高濃縮ウランは、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の監視の下、イラン国内で希釈し、処分する。

また、両国の最終合意は、国連安全保障理事会の拘束力ある決議で承認するとしている。

トランプ政権は国連や国際機関を敵視してきたが、今回は関与を求めた。米国一国による解決の限界を認め、従来方針を修正したのであれば歓迎できる。

一方、イスラエルは覚書に拘束されないとの立場を取る。だが、最大の後ろ盾である米国が、軍事力でイランを屈服させることを事実上断念した以上、最終合意に向けて協力すべきだ。