国旗はその国の象徴である。

どの国であっても敬意を払い、大切に取り扱うのは自然だ。

外国の国旗と同様に、自国の国旗を損壊した場合も、罰則を設けるのは妥当な考え方と言えよう。

自民党と日本維新の会、国民民主党、参政党が、日本の国旗を損壊する行為を処罰する法案を、衆院に共同提出した。今国会で成立する見通しだ。法案提出は、自民、維新の連立政権の合意書に盛り込まれていた。

法案は、他人に著しく不快感や嫌悪感を抱かせる方法によって、国旗を公然と壊したり、傷つけたりする行為を処罰する内容だ。国旗を大切に思う国民の感情を保護するという狙いは理解できる。

罰則は、２年以下の拘禁刑または２０万円以下の罰金を科すとしている。刑法の、外国の国旗を侮辱する目的で損壊した人を罰する規定にそろえた。

これまで、自国旗を損壊すること自体を罰する規定はない。器物損壊罪に問われたことはあるが、これも、他人が所有する国旗を損壊した場合に限られていた。

先進７か国（Ｇ７）では、外国の国旗を損壊した場合のみ処罰するという規定があるのは日本だけだ。ドイツとイタリアは、自国と外国のいずれの国旗も損壊すれば処罰の対象としている。

一方、法案には、処分の判断基準については「客観的な事情を総合的に勘案して行う」と記しているだけで、曖昧さは拭えない。

自民は例として、お子様ランチの旗や、絵画の一部に描かれた旗は「国旗」とみなさず、処罰の対象から外す考えを示している。

この法案に対し野党などから、憲法が保障する表現の自由に反し、正当な表現活動が萎（い）縮（しゅく）する、との批判もある。

表現の自由などに留意すると明記してあるが、法制化する以上、与野党は審議などを通じて、恣意（しい）的な運用が行われないように、具体的な違反事例をできるだけ丁寧に示す必要がある。成立後は慎重な運用も欠かせない。

理解に苦しむのは、自らが国旗を損壊した映像を、ＳＮＳなどで配信する行為を処罰の対象から外したことだ。自民が国民民主の賛成を得るため、その要求を受け入れ、当初案を修正した。

国民民主側は、表現の自由を侵害しないよう配慮したと説明している。国旗を損壊する行為を処罰するのに、その行為の映像を配信するのは自由、というのは理屈に合わない。