［金利１％ 検証日銀］＜下＞

日本銀行が金融政策決定会合で１・０％程度への利上げを決めてから２日後の１８日、外国為替市場の対ドルの円相場は円安が進んだ。

米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が年内に利上げを行うという観測が強まったことを受け、一時、２０２４年７月以来、約１年１１か月ぶりの円安水準となる１ドル＝１６０円９０銭台まで下落した。

政策金利を引き上げた国・地域の通貨は、運用利回りの高まりが意識されて通貨高の方向に動くのが一般的だが、１６日の日銀の利上げ決定後は円高にならなかった。

決定会合後の記者会見で、日銀の内田真一副総裁は「経済・物価情勢に応じて引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していく」と説明。「利上げを継続していく」というメッセージを出したが、具体的な時期やペースについては言及を避けた。

財務省関係者は、「物価上昇を十分にコントロールするという強いメッセージが発せられず、今回の利上げに円安是正の効果はほとんどなかった」という見方を示す。

売り圧力

足元の円安について、市場では「日銀の利上げの遅れ」を原因として指摘する声が多い。ＦＲＢや欧州中央銀行（ＥＣＢ）など欧米の主要な中央銀行に比べて緩やかな利上げペースや、相対的に低い政策金利が市場で円売り圧力になっているとの見方だ。

２２年度以降、日本の消費者物価指数（生鮮食品を除く総合）の前年同月比の上昇率は２％を超える状況が続いてきた。ただ、日銀は現在まで、一時的な変動要因を除いた「基調的な物価上昇率」が目標とする２％に達していないとして、利上げのペースを緩やかなものにしている。２４年３月に利上げを開始し、マイナス０・１％だった政策金利は今月、２年３か月の時間をかけてようやく１％台に到達した。

一方、欧米の主要な中銀は、２２年２月のロシアのウクライナ侵略後の物価上昇に対応した利上げと利下げの局面を終えた。足元では、２６年２月以降の中東情勢悪化による原油価格上昇に伴う物価上昇を受け、再び利上げに向けた動きが出ており、日銀の金融政策は「周回遅れ」の状況にある。

トラウマ

ある日銀ＯＢは、「事実上、日本は『ビハインド・ザ・カーブ』に等しい状況にあるのではないか」と指摘する。ビハインド・ザ・カーブとは、物価上昇に対して利上げのペースが追いついていない状況を意味し、現実のものとなれば、物価上昇に歯止めがきかなくなり、市場の混乱などを引き起こす。

物価高が続くなか、専門家の間では、日銀に利上げのペースアップを求める声が広がっているが、日銀内では慎重な姿勢が根強い。利上げが景気後退を招くリスクや政権との関係を重視していることが背景にあるが、過去の利上げ局面で景気後退が起きて批判が強まった「トラウマ」も影響している。ある幹部は「過去に焦って失敗しており、今回は遅いと批判されてもゆっくりと金融正常化を進める」と説明する。

ただ、欧米の主要中銀の利上げの動きが本格化すれば、金利差の拡大から円安圧力がさらに強まる可能性は否定できない。円安が輸入物価を押し上げ、幅広い商品・サービスの値上げにつながるリスクもある。

日銀の政策に詳しい東短リサーチの加藤出社長は、「利上げの遅れが円の信認や日本経済に対する信頼に影響する」と警鐘を鳴らしている。（この連載は、岡本朋樹、長原和磨、岡田実優、鷹尾洋樹、政治部 黒木健太朗が担当しました）