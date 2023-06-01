俳優の芳根京子さん（29）が8月29日と30日に放送される日本テレビ系チャリティー番組『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』のチャリティーパートナーを務めることが発表されました。

今年の『24時間テレビ』のテーマは『わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜』。芳根さんは今回『アートパフォーマンス』の企画に挑戦し、国技館から生披露で“家族の物語”を描きます。

今回芳根さんと一緒にアートパフォーマンスをするのは、小児がんと闘う小学3年生のあかりさん。3歳のときに小脳に腫瘍が見つかり“髄芽腫（ずいがしゅ）”と診断されましたが、懸命に治療に取り組み、現在は後遺症と闘いながら小学校に通っています。

芳根さん自身も、中学2年生の時に手足に力が入らなくなるなどの症状が起こるギラン・バレー症候群を発症した経験を持ちます。自身が病と闘った経験や当時の思いを重ねながら、あかりさんと“家族の物語”を一緒に描いていきます。

■芳根京子「“力になりたい”という気持ちでお受けしました」

オファーを受けたときの心境について芳根さんは「“私ですか！？”というのが最初の率直な気持ちでした。毎年テレビで拝見していたので、まさか自分がやらせていただけるんだという驚きがありました」とコメントし「それと同時に、私自身、中学生の頃にギラン・バレー症候群という病気になったことがあるので、“何か少しでも力になれることがあるのかな”“力になりたい”という気持ちでお受けしました」と思いを伝えています。

オファーを受けるきっかけについては「過去に出会った方から、“実は昨年ギラン・バレー症候群になってしまって。ネットで調べたら、芳根さんもなったことがあると知って、すごく元気をもらったんです”と言われたことがありました」と振り返り「それまでは、自分の病気の話をどこまでしていいのか正直わからないという気持ちもあったのですが、自分が病気になったという経験が、誰かのパワーになってくれたんだと知ってすごくうれしかったんです」と経験を明かしました。

そして「病気にもいろんな形があるので一概には言えませんが、私が参加させていただくことで、前向きな気持ちになってくれる方が1人でも多くいたらすごくうれしいですし、私だからできることを見つけていきたいです」と決意をコメントしています。