俳優の香取慎吾（４９）が、ＷＯＷＯＷの連続ドラマＷ「虚ろな十字架」（全４話、９月６日午後１０時放送・配信スタート）に主演することが１８日、分かった。原作者の小説家・東野圭吾氏（６８）、演出の瀬々敬久監督（６６）という両ヒットメーカーと初タッグを組む。

発行部数約７６万部のベストセラー小説の実写ドラマ化で、死刑制度をテーマにした社会派サスペンス。香取が演じる主人公の中原道正は、元広告代理店勤務の会社員で、現在は伯父から引き継いだペットの葬儀店を営む。１１年前のある事件を機に離婚し、孤独とむなしさを抱えつつ日々生きている中で、元妻が殺害されたことを知らされる。

明るい笑顔がトレードマークの香取が家族を殺された悲しみ、孤独、葛藤に真っ正面から挑む。新境地となる役どころで「最初から重い空気を感じる場所に呼んでもらえたこと、東野さん、瀬々さんというタッグの中に自分が入れることも、すごくうれしいです」と意欲を燃やす。

大学病院で小児科を担当する医師役で赤楚衛二（３２）が出演することも明らかになった。