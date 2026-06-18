元中日でＭＬＢナショナルズ２Ａハリスバーグから巨人に加入した小笠原慎之介投手（２８）が１８日、東京Ｄで入団会見を行い、Ｖ奪還の使者になることを誓った。２７年シーズンまでの１年半の契約で推定年俸は１億８０００万円、背番号は「９８」に決定。早速チームメートとともに汗を流したＮＰＢ通算４６勝左腕は「リーグ優勝、日本一を取れるように」と先発の一角として力を尽くす。

決め手巨人の熱意 小笠原は入団会見で背筋を伸ばし、堂々と言葉を紡いだ。「とにかくチームの一つのピースとして、期待に応えられるパフォーマンスをしてリーグ優勝、日本一を取れるように頑張りたい」と力強く宣言。背番号は「９８」を選んだ。「これまでずっと１０番台でやってきたんですけど、一度は大きな番号をつけてやってみようということで。自分の中でも新たなチャレンジでもあります」。真新しいユニホームに袖を通し、まばゆいフラッシュを浴びた。

Ｖ奪還の使者となる。シーズン中の電撃的な日本球界復帰となったが、「ジャイアンツの熱意がとても熱くて」と決意した。ナショナルズ１年目の昨年は主にリリーフで、メジャーでは２３登板１勝１敗、防御率６・９８。今季はメジャーでの登板はなく、マイナーで先発を重ねてきたが、中日では通算４６勝。先発として２１年から４年連続規定投球回をクリアしたタフネスが大きなストロングポイントだ。先発の一角に入り、本来の力を発揮すれば、巨人の２年ぶりリーグＶは近づく。中日では９年の在籍期間でＡクラスは１度だけだが「ジャイアンツは強くて、粘り強い。そんなチームと戦えていたから今の僕がいるのかなと思います」と、その底力に感謝した。

会見後は早速グラウンドに出て、新たなチームメートにあいさつした。「僕、人見知りなので…」と緊張した面持ちだったが、中日時代からの同僚マルティネスとはペアを組んでストレッチ。「ライデルはすごいうれしそうな顔してくれたので助かりました。１人いるだけでだいぶ違いますね」と緊張もほぐれ「大城さんも（東海大相模の）先輩なのでリスペクトを持って、やっていきたい」とチームにいち早くなじんでいく構えだ。

リーグ戦再開初戦となる１９日からの古巣・中日３連戦は試合前練習に参加予定で、ブルペンにも入る見込み。その後、２軍戦での調整登板を経て７月以降の１軍合流を視野に入れる。「アメリカで１年半取り組んできたことをしっかり表現できれば」。強い覚悟を胸に、新天地でのスタートを切った。（水上 智恵）

◆小笠原に聞く

―入団会見に臨んで。

「２年ぐらいこんな大勢の人に囲まれることなかったので、すごい緊張してます」

―米国での経験はどういうものだったのか。

「自分が生まれた国じゃないところで仕事をする、そういう経験ができたので野球人としてというよりは、いち人間としていろんな経験ができた」

―巨人入団は。

「高校の先輩もいますし、ライデルともリレーションシップもありますし、いろんな人が僕のことを見てくれている」

―ボールの対応。

「実戦に投げてないのでなんとも言えないんですけど、キャッチボールの段階では問題ない。これが試合になるといろいろまた変わってくると思う」

◆近年の巨人途中入団からのＶの使者

▽１９年 ルビー・デラロサ投手 ６月にダイヤモンドバックス３Ａから入団。２６登板で防御率２．２５、１勝０敗８セーブ。優勝決定試合で胴上げ投手になった。

▽２０年 高梨雄平投手 シーズン序盤の７月に高田萌生投手とのトレードで楽天から加入。チーム２位の４４登板、同１位の２１ホールド、防御率１．９３でリーグ優勝に貢献。

▽２４年 エリエ・ヘルナンデス外野手 レンジャーズ３Ａから５月に入団。５６試合で打率２割９分４厘、８本塁打、３０打点で４年ぶりリーグＶへの救世主に。

◆小笠原 慎之介（おがさわら・しんのすけ）１９９７年１０月８日、神奈川・藤沢市生まれ。２８歳。東海大相模で２、３年夏に甲子園出場。３年夏はエースとして甲子園優勝。１５年ドラフト１位で中日入団。２５年１月にポスティングシステムを利用してナショナルズと２年契約。今季は主にナショナルズ傘下２Ａハリスバーグでプレー。ＮＰＢ通算１６１試合、４６勝６５敗、防御率３．６２。１８０センチ、９３キロ。左投左打。