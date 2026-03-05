野球日本代表「侍ジャパン」を運営するＮＰＢエンタープライズが、世界的なスポーツ用品メーカーのニューバランス社と、ユニホームデザインなどを含めた超大型契約を結ぶことが１８日、分かった。正式発表に向けて日時は最終調整中だが、契約期間は２０２９年か３０年に開催予定の第７回ＷＢＣを見据えた複数年で、契約金は数十億円に上る見込み。ドジャース・大谷翔平投手（３１）も顧客とする同社との強力タッグは、世界一奪回を目指す日の丸戦士たちにとって大きな追い風となりそうだ。

侍ジャパンに強力な“援軍”が新たに加わる。これまでサプライヤー契約を結んでいたミズノ社とは３月のＷＢＣをもって契約満了となったため、ＮＰＢエンタープライズは新たなパートナーを探していた。その中で、日本市場でブランド力向上を進めているニューバランス（ＮＢ）社が名乗りを上げた形だ。

２３年に当時エンゼルスだった大谷と長期契約を結んだＮＢ社は２８年のロサンゼルス五輪、そして侍が世界一奪回を狙う第７回ＷＢＣを見据えた長期契約を提示。契約金は数十億円という大規模になる見込みで、ユニホームデザインを含めた用具面で、広くサポートを行っていくとみられる。

本来シューズメーカーであるＮＢ社だが、近年はアパレルにも注力。野球のユニホームは今後力を入れて展開していく分野とみられる。大谷という世界的スターの影響もあり、日本市場のファン拡大を急速に進めている。また、３月のＷＢＣではＭＬＢとオフィシャルフットウェアパートナーとなるグローバル契約を締結するなど関係を強化。今年に入ってからはＷＢＣに出場したＤｅＮＡ・牧や広島・小園とも契約を結んで用具提供するなど、製品の認知度アップへ勢いを加速させている。

侍側にもメリットは大きい。トップチームだけでなく、大学、高校、Ｕ―１５、Ｕ―１２など各カテゴリーの遠征費用など、アマチュアの選手たちを資金面でバックアップすることが可能になる。さらに、女子野球日本代表の活動支援にも強い関心があり、用具などのサポートも検討されている模様だ。

現在、正式な契約の発表に向けて日時などを調整中だが、同社製のロゴが入ったユニホームは、７月に台湾・台中で開催される「ワールドカレッジベースボールチャンピオンシップ」に出場する侍ジャパン大学日本代表の選考合宿（２０〜２２日・平塚）でお披露目となる予定となっている。

トップチームはロス五輪出場を目指し、１１月に開催予定のアジアチャンピオンシップが初陣となる。３月のＷＢＣでは８強敗退という無念を味わったが、新しいパートナー、そして新たな“戦闘服”とともに、世界一奪回への戦いに臨む。

◆主なユニホーム契約

▼巨人 ナイキ社と２３年から３４年までの１２年契約を結んでおり、契約金額は「球団史上最大規模」とされる。

▼ＭＬＢ ナイキ社と、２０年から１０年間のサプライヤー契約。全３０球団の選手にユニホームなどを提供。

▼サッカー日本代表 アディダス・ジャパンと１９９９年から契約しており、２５年にも契約延長が発表された。

◆大谷とニューバランス ２３年１月に長期契約（期間は未発表）を締結したことを発表。グラブ、スパイク、シャツなどを使用している。漫画家の井上雄彦さんがデザインした一塁ベースを回る様子をモチーフにしたシグネチャーロゴも作成され、Ｔシャツなどにプリントされている。２３年１１月に日本国内の全小学校約２万校に３つずつ、計約６万個のジュニア用グラブを寄贈した活動も同社が協力した。

◆ニューバランス イギリス移民のウィリアム・Ｊ・ライリーが、１９０６年に米ボストンで矯正靴の製造会社として設立。３本の爪を使って絶妙なバランスを保つ鶏の足からヒントを得て、質の高い「アーチサポートインソール」を開発。社名の由来は、このソールをシューズに入れると、心地良い「新しい（Ｎｅｗ）バランス（ｂａｌａｎｃｅ）感覚」をもたらすことから生まれた。６０年代にランニングシューズの製造を開始。ニューバランスジャパンは８８年１２月１５日創立。