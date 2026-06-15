サッカーの北中米W杯に出場している日本代表・森保一監督の髪を現役時代からカットし、３０年以上も家族ぐるみで親交のある理髪店「ヘアーサロンＯＫＩＭＯＴＯ」（広島市）のオーナー、沖本静夫さん（７７）が指揮官の思いやりある人柄を語った。

沖本さんは、森保監督の温かい人柄に魅了された一人だ。現役の時からの付き合いで、今年も都内、岡山、広島で３回家族を交えて食事を共にしたという。森保監督の性格を「謙虚だし、律儀ですよね。対談なんかで『おっしゃる通り』とよく言いますが、人柄が表れていますよね」と語る。

都内での食事後には一緒にタクシーに乗り、足の調子が悪く、杖が必要な沖本さんを気遣い、ホテルの入り口まで自ら荷物を運んでくれたりと、まさに気遣いの人。「僕の荷物を持って、ゆっくり歩いて。そういう人なんです」と感謝する。沖本さんの孫娘（現高校２年生でサッカー部マネジャー）が中学生の時には「代表監督にインタビュー」というテーマの自由研究にも応じてくれ、「子どもの目線まで下がって、上から目線で接することは絶対ない人。頭が下がります」と振り返る。

新年のあいさつや、試合後におめでとうのＬＩＮＥに対しての返信も欠かさない。しかも丁寧。沖本さん一家が国内の代表戦を観戦後にお礼を伝えた際には「得点の入る勝ち試合を楽しんでいただき、沖本家の皆さんの活力になれていたらうれしいです」と逆に力をもらったという。

初めて髪を切ったのは、まだ森保監督の長男（翔平さん）が幼かった頃。以前は流行していた「前髪だけパーマ」だったが、「試合中に髪をいじりたくないから、翔平と同じような髪にしてくれ、と今みたいになったんです」。五輪監督就任で広島を離れる１７年頃まで沖本さんが同じ髪形（お坊ちゃまカット）でハサミを入れ続けた。「カタール大会（１６強）の後は落ち込んでいたみたいです。Ｗ杯は別世界でしょうから。今回はベスト８、クリアしてほしい」。長年の付き合いで良き理解者でもある沖本さんは優しいまなざしで期待を込めた。（岩原 正幸）