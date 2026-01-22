阪神・今朝丸裕喜投手（２０）が１９日のＤｅＮＡ戦（横浜）で１軍初昇格することが１８日、決まった。当初はリーグ戦再開までの“研修期間”としての４日間の１軍合流だったが、ブルペンの台所事情から救援要員で急きょ抜てき。甲子園での指名練習を終え、「前向きな気持ちで、今できることを精いっぱいやりたい。どんな場面でも任されたところで自分の投球ができたら」と意気込んだ。

１５０キロ超の直球を武器にする若虎は報徳学園から２４年ドラフト２位で入団。１年目はファームで登板間隔など段階を踏みながら、１２試合で５勝０敗、防御率４・２４だった。今春は藤川監督率いる主力中心の沖縄・宜野座キャンプスタート。２軍で１１試合に投げ、３勝２敗、防御率２・９５と英才教育を受けながら着実に階段を上ってきた。

藤川監督は「複数イニングを投げられる投手が必要というところで今朝丸を。岡留が緊急で上がってきてくれたんですけど、故障明けですぐですから。７、８月以降に健康な状態でいてもらいたいというのがある」と説明。１７日の楽天戦（甲子園）でドリスのコンディションの兼ね合いから、故障明けの岡留を緊急昇格させたが、岡留自身の状態もかんがみて、高卒２年目右腕に白羽の矢を立てた。

チームは交流戦で６勝１２敗と苦しみながら、リーグ２位をキープ。「結果的にチームの勝利に貢献できるような投球になったらうれしいです」。虎の将来を担う高卒２年目の大型右腕が再進撃へ、貴重なピースになる。（小松 真也）