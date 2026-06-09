阪急阪神ホールディングス（ＨＤ）の定時株主総会が１８日、大阪市内で２００６人が出席して行われた。傘下に収める阪神タイガースに関する意見や要望も飛び交う中、ある男性株主は「全く使いものになっていない。試合に出ることもかなわない」と近年の外国人選手の補強に痛烈ダメ出し。「フロントはどうなっているのか」と強く訴えた。

先発候補の左腕ルーカスは腰部の疲労骨折で長期離脱を余儀なくされ、右腕ラグズデールは制球難など課題山積みで２軍調整中。１７試合で防御率７・０７と安定感を欠くリリーフ右腕モレッタ、５試合で打率１割４分３厘と低空飛行のディベイニーも出場登録抹消中だ。ドリスのみ１軍で奮闘しているのが現状で、交流戦は６勝１２敗の惨敗だった。

球団はリリーフ左腕セベリーノ（前メッツ傘下３Ａ）の獲得に動いているが、故障者続出の中継ぎ陣の救世主となるかは未知数。株主総会開催中、藤川監督は「今いる選手たちを一日も早く引き上げるために」と甲子園での指名練習を見守っていた。１９日のＤｅＮＡ戦（横浜）からリーグ戦再開。現有戦力で０・５ゲーム差の首位・巨人を追う。（中野 雄太）