大相撲名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）に向けて、幕内・朝乃山（高砂）が１８日、東京・墨田区にある部屋で稽古を行った。夏場所は１２日目から左足リスフランじん帯損傷（左足甲捻挫）で休場し、７勝５敗３休だった。この日はすり足、ぶつかり稽古を行い、「（けがは）ぼちぼちですね。ぶつかり稽古は今週から再開して、相撲を取る稽古はまだ出来ていない」と明かした。名古屋場所については「なんとかなるでしょう」と出場へ意欲を見せた。

先場所の１２日目から休場で再出場を目指した。だが、腫れが引かないまま復帰を諦めた。「あと１勝したかったけれど、僕はまだ７勝で優勝がかかるなど大事な場面ではなかった。仮に勝ち越しても来場所に響くことは避けたかった」と意図を明かした。２４年名古屋場所で大けがして幕内から三段目まで転落していることから「次大きなけがをしたら引退になってしまう。どうしても治りにくい患部で手術も出来なかった。固定するしかないので、超音波を当てた」という。

パリ公演休場は苦渋の決断だった。「ＳＮＳをみるとみんな楽しそうで後悔もあった。でもフライト時間は長いし、色々考えて自分で判断した」。２０日からは静岡・富士宮市で合宿予定。名古屋場所は２４年に大けがし、昨年も幕下筆頭で５勝２敗と苦戦した。元大関は因縁の地への雪辱へ、一歩ずつ慎重に回復の道を歩んでいる。（山田 豊）