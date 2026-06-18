◆米大リーグ レッドソックス―ブルージェイズ（１８日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

ブルージェイズの岡本和真内野手が、１―０で迎えた２回に左翼線二塁打を放って、聖地・３戦目で初安打をマークした。

初回にゲレロの先制４号ソロで１―０として迎えた２回１死の第１打席。相手先発の右腕グレイのスイーパーを捉えた。打球速度９６・３マイル（約１５５・０キロ）の当たりは左翼線へ飛び、悠々と二塁を陥れた。

ラジオの実況中継は「鋭いラインドライブです。岡本が変化球をうまく捉えて素晴らしいスイングをみせました」と伝えた。続くバレンズエラの右前打で三進し、ヒメネスの左犠飛で２点目のホームに生還した。

この日は初回からベンチが活気づいた。５月１７日のタイガース戦以来、２４試合でノーアーチとなっていた主砲ゲレロが、初回１死から敵地名物のグリーンモンスターを越える左越え４号先制ソロ。低めのシンカーを完璧に捉え、打球速度１０２・５マイル（約１６５・０キロ）、飛距離４１０フィート（約１２５・０メートル）の放物線が緑の壁の上段に消えた地点を指さしながら、ゲレロは快感を味わうようにゆっくりとダイヤモンドを一周し、誇らしげに青いジャケットを羽織った。

今季は打率２割８分も、本塁打が激減したことから、メディアでは限界説もささやかれはじめていた。本拠でのヤンキース戦は腰痛で２試合欠場。だが、前日は２安打で２打点を上げるなど、２―０の完封勝利に大きく貢献。シュナイダー監督は「そのうち、（本塁打は）出るはずだから全く心配していない」と、揺るぎない信頼を寄せていた矢先の一発。ベンチでは岡本も笑顔でハイタッチの列に並び、主砲の”お目覚め弾”を祝福していた。

また、レッドソックスの吉田正尚外野手は、スタメンを外れてベンチスタートとなった。