芳根京子、『24時間TV』チャリティーパートナー就任 小児がんと闘う女の子とアートパフォーマンス【コメント全文】

芳根京子、『24時間TV』チャリティーパートナー就任 小児がんと闘う女の子とアートパフォーマンス【コメント全文】