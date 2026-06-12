FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で5大会連続出場を果たしたドイツ代表GKマヌエル・ノイアー（40＝バイエルン・ミュンヘン）が、大会終了後に今度こそ代表を引退すると明かした。ロイター通信などが報じた。

ノイアーはベスト8だった2024年の欧州選手権後、一度はドイツ代表からの引退を表明した。しかし、クラブで今季後半に好調なプレーを見せたため、ナーゲルスマン監督率いるW杯代表チームにサプライズ選出。14日（日本時間15日）のキュラソーとの1次リーグ初戦で、これまで正GKだったバウマン（36＝ホッフェンハイム）に代わりゴールマウスを守った。

18日（同19日）に会見したノイアーは「24年に代表から引退したのは自国開催の欧州選手権で好成績を残せたから。正しい決断だったと思っている。代表でプレーする負担は大きすぎた」と話した上で、「私にとってこれが最後の大会になることは明らかだ。2年後の欧州選手権に出るつもりはない。ここ数日、これがドイツ代表での最後の試合になるという現実と向き合ってきた」と代表再引退を明言した。

ノイアーは20日（同21日）のコートジボワール戦でも先発する予定で、勝てば早々と1次リーグ突破が決まる。過去のW杯では14年ブラジル大会こそ優勝に輝いたものの、18年ロシア大会、22年カタール大会では1次リーグ敗退。「過去は振り返らないし、今はコートジボワール戦にだけ集中している」と話す一方、ドイツ人として初のW杯複数回優勝のチャンスに「2度目が実現すれば素晴らしい。それが可能と確信しているからこそ、ここにいるんだ」と意欲を示した。