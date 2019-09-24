ラグビーリーグワン1部の三重は18日、活動拠点を栃木県宇都宮市に移す来季（26〜27年）からの新チーム名称を「栃木ホンダヒート」と発表した。7月1日に正式に変更し、チームは8月末に完成予定の練習施設で9月末から活動を始める。

同市内で会見に臨んだ大橋幸平GM（45）は「ホンダと栃木は縁が深い。スポーツ文化が根付いた地で、地域の貢献、発展に寄与したい」と表明した。県内には約1万5000人のホンダ従業員が働き、バスケットB1の宇都宮、サッカーJ2栃木C、J3栃木SCなど、プロスポーツの活動も盛ん。今季はすでに4試合を新本拠のホンスタで開催し「（ファンの）ノリがいい。ビックリした」と舌を巻いた。

バスケやサッカーとも連携を図っており、「お客さんの取り合いをせず、双方が試合日程のバランスを考え、互いの試合で集客のPR活動をする」と“オール栃木態勢”も構築。今季は1試合平均約6000人だった主催試合の集客目標についても「1試合平均1万人来ていただけるように努力したい」と掲げた。

ヘッドコーチなど新体制は8月に発表予定。今季はチーム史上最高の8位だったが、こちらも「プレーオフで1勝を挙げ、4位が目標」とぶち上げた。 （阿部 令）