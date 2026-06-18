【ナッシュビル（米テネシー州）１８日＝ペン・金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・山崎賢人】

北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に臨む日本代表は１８日、ベースキャンプ地のナッシュビルで全体練習を行った。初戦のオランダ戦（２△２）でＷ杯初出場初ゴールを挙げたＭＦ中村敬斗は、同戦で負った左膝の負傷によりチュニジア戦の欠場が決まったＭＦ久保建英について「もちろん久保選手の思いを背負ってみんなで戦います。別に（大会から）離脱しているわけじゃない。あさっての試合（チュニジア戦）にいないというだけなので。その次はいると思うし、全然大丈夫です」と語り、盟友の早期復帰を心待ちにした。

劇的な同点劇を呼んだオランダ戦のゴールだけでなく、３年前の代表初ゴール（エルサルバドル戦）も久保のアシストからだった。年代別代表からともにプレーし、絶大な信頼を置くからこそ、不在の大きさを隠そうとはしない。「彼のアイデアや創造性、スペシャルな部分が次の試合でないことは、（チームの決定機創出という）チャンスの面でどうなのかなとも思う」と言葉を選びつつも、「ただ、毎回言っているように今いるメンバーでベストを尽くすしかない」と前を向いた。リハビリに励む久保自身もすでに前を向いており、中村へ『チュニジア戦は頼んだよ』とメッセージを託したという。「何も心配していないし、全然大丈夫だと思います」と強い絆をにじませた。

通算１０００試合目のメモリアルマッチとなるチュニジア戦で白星を挙げれば、１次リーグ突破への道が大きく開ける。「Ｗ杯でゴールを取ることは小さい頃からの夢だった。ただ、結局（オランダ戦は）勝てなかった。ゴールを取ったから何か、というのは自分の中ではない」と中村。視線は個人の結果ではなく、チームを勝利へ導く一点のみに注がれている。「チュニジア戦でチームを助けるアシストやゴール、起点など、ゴールに直結するプレーができればいい」。盟友の思いを胸に第２戦へ挑む。（金川 誉）