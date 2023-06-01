北中米Ｗ杯１次リーグＡ組第２戦（１８日＝日本時間１９日）、ＦＩＦＡランキング４０位のチェコが同６０位の南アフリカと対戦。１―１で引き分けた。

チェコは試合開始直後の前半６分、ＭＦアレクサンドル・ソイカ（プルゼニ）が出したパスにＭＦミハル・サディレク（スラビア・プラハ）が反応。ペナルティーエリア中央から左足でシュートを決めて先制した。一方の南アフリカは反撃に出るが、得点に結びつかない。

チェコは１―０のリードで迎えた後半３５分、相手シュートがＦＷパベル・シュルツ（リヨン）の手に当たり、ハンドの判定で痛恨のＰＫ献上。南アフリカのテボホ・モコエナ（マメロディ・サンダウンズ）がゴール左隅に決めて試合は振り出しに戻った。その後は両チーム得点がないまま試合終了。引き分けで勝ち点１を分け合った。

試合後、チェコのミロスラフ・コウベク監督は「（先制点の後に）少なくとも４、５回は決定的なチャンスがあったが、惜しくも決まらなかった。不運なＰＫで勝つことができなかった」と落胆。先制ゴールを決めたサディレクも「１―０でリードしていただけに失望感が募る」と肩を落とした。

チェコは１次リーグ最終戦（２４＝同２５日）に開催国メキシコと敵地で対戦。決勝トーナメント進出に向けて、厳しい状況に立たされた。