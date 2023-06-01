ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は１００ドル高 シカゴ日経平均先物は７万２１８０円
NY株式18日（NY時間15:19）（日本時間04:19）
ダウ平均 51592.96（+100.41 +0.19%）
ナスダック 26414.05（+392.39 +1.51%）
CME日経平均先物 72180（大証終比：+940 +1.30%）
欧州株式18日終値
英FT100 10399.70（-108.91 -1.04%）
独DAX 25026.80（+92.13 +0.37%）
仏CAC40 8467.98（+37.19 +0.44%）
米国債利回り
2年債 4.179（-0.006）
10年債 4.453（-0.034）
30年債 4.902（-0.030）
期待インフレ率 2.259（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.929（+0.002）
英 国 4.757（+0.006）
カナダ 3.380（-0.041）
豪 州 4.772（+0.005）
日 本 2.607（+0.014）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝76.81（+0.02 +0.03%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4228.10（-153.30 -3.50%）
ビットコイン（ドル）
62612.21（-1757.00 -2.73%）
（円建・参考値）
1012万6899円（-284177 -2.73%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51592.96（+100.41 +0.19%）
ナスダック 26414.05（+392.39 +1.51%）
CME日経平均先物 72180（大証終比：+940 +1.30%）
欧州株式18日終値
英FT100 10399.70（-108.91 -1.04%）
独DAX 25026.80（+92.13 +0.37%）
仏CAC40 8467.98（+37.19 +0.44%）
米国債利回り
2年債 4.179（-0.006）
10年債 4.453（-0.034）
30年債 4.902（-0.030）
期待インフレ率 2.259（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.929（+0.002）
英 国 4.757（+0.006）
カナダ 3.380（-0.041）
豪 州 4.772（+0.005）
日 本 2.607（+0.014）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝76.81（+0.02 +0.03%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4228.10（-153.30 -3.50%）
ビットコイン（ドル）
62612.21（-1757.00 -2.73%）
（円建・参考値）
1012万6899円（-284177 -2.73%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ