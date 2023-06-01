NY株式18日（NY時間15:19）（日本時間04:19）
ダウ平均　　　51592.96（+100.41　+0.19%）
ナスダック　　　26414.05（+392.39　+1.51%）
CME日経平均先物　72180（大証終比：+940　+1.30%）

欧州株式18日終値
英FT100　 10399.70（-108.91　-1.04%）
独DAX　 25026.80（+92.13　+0.37%）
仏CAC40　 8467.98（+37.19　+0.44%）

米国債利回り
2年債　 　4.179（-0.006）
10年債　 　4.453（-0.034）
30年債　 　4.902（-0.030）
期待インフレ率　 　2.259（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.929（+0.002）
英　国　　4.757（+0.006）
カナダ　　3.380（-0.041）
豪　州　　4.772（+0.005）
日　本　　2.607（+0.014）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝76.81（+0.02　+0.03%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4228.10（-153.30　-3.50%）

ビットコイン（ドル）
62612.21（-1757.00　-2.73%）
（円建・参考値）
1012万6899円（-284177　-2.73%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ