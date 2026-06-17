ボートレース大村のG2「ボートレース発祥地記念第30回モーターボート誕生祭」は18、2日目が終了した。きょう19日の3日目、注目レースは12Rだ。

進入は枠なり3対3か。2日目は首をかしげていた田村だが、調整さえ合えば戦える足にはなりそう。インを味方に堂々と逃げる。捲り差す宮之原が相手。グリップが戻れば楽しみは増す。旋回力では中村も負けていない。展開を突いて接近する。佐藤は調整をやり直してブイ際を突く。

＜1＞田村隆信 回り足がなかった。ひとつも納得できるところがない。今のままでは勝負にならない。

＜2＞田川大貴 ターンに違和感はなかったけど、押しがないです。全体的にちょっと弱いかも。

＜3＞宮之原輝紀 出ていったりとかはないし、これといったところはないですね。初日の方がグリップ感はありました。

＜4＞佐藤航 今年に入って一番ヤバかったです。下がっているのに、ターン回りも進んでいなかった。

＜5＞中村日向 スタートが全く分かっていない。足は本当に普通だと思う。

＜6＞松山将吾 出足中心にいい足をしていると思います。ただ、スタートがしづらい。課題はあります。