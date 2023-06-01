北村匠海主演のフジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』に出演している神木隆之介がクランクアップを迎えた。

参考：神木隆之介が語る、30年超のキャリアでも挑戦を続ける理由 「最初にやった人でいたい」

本作は、福井県の水産高校の生徒たちが世代を超えて“宇宙食開発”という夢に挑戦した実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村が演じる新米高校教師・朝野峻一が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で自身も成長していく軌跡を描く。

神木が演じる木島真は、「宇宙飛行士になりたい」という夢を抱き続けてJAXAに就職するも、宇宙飛行士候補選考に落選し、希望していない宇宙食開発担当に異動することになった人物。夢から遠ざかり宇宙食開発にやりがいを見いだせずにいた木島だが、朝野や高校生たちと向き合う中で、次第に変わっていく。再び宇宙飛行士候補にエントリーするチャンスが訪れるが、自らの意思で宇宙食開発の道を選択し、高校生たちがつないできた夢を応援しながら、時に苦渋の決断を迫られながら自身の仕事を全うしてきた。

神木の最後の撮影は、ドラマの舞台である福井県小浜の若狭小浜高校を再訪し、朝野と言葉を交わすシーン。ラストカットを撮り終え、「木島真役、神木隆之介さんオールアップです」とスタッフから声が上がると、盛大な拍手の中、北村から青い地球のようなフラワーボールが贈られた。神木は「かわいい、ありがとうございます」と受け取り、北村と握手を交わした。

神木は撮影を振り返り、「せりふが難しくてご迷惑をおかけしたこともあったかと思いますが、本当に楽しい撮影でした。JAXAチーム3人でやってきて、たまに生徒や朝野先生と関わることができて、そしてみんなの成長や前に進んでいく姿を定期的に見ることができる中で、お芝居ができてうれしかったし楽しかったです」とコメント。本作で初共演を果たした北村については「匠海くんとお仕事が一緒にしたいとずっと前から言っていて、このドラマでご一緒することができてとても幸せでした」と笑顔を見せた。最後は撮影が続くチームに「体調に気を付けながら走りきっていただきたいなと思います」とエールを贈った。

6月22日に放送される最終話となる第11話では、朝野が新任教師として若狭水産高校に赴任してから15年が経ち、生徒たちが継承してきた「宇宙食サバ缶プロジェクト」がJAXAに認証され、ISSに向けて鹿児島県のJAXA種子島宇宙センターから発射される補給船に「宇宙食サバ缶」が乗せられることが決まる。宇宙に飛び立つところを5期生の生徒たちに見せたいと願う朝野の元に、浜中道夫（三宅弘城）、和子（村川絵梨）の2人が、田所明正（八嶋智人）ら小浜の人々から集めてきたカンパ金を持ってくる。朝野と5期生は種子島へと向かうが、種子島に到着した朝野たちに、JAXAの木島から思わぬ連絡が入る。一方、プロジェクトを立ち上げた1期生で今は若狭小浜高校の教師、菅原奈未（出口夏希）は、学校から教育委員会へ異動する朝野に話し始める。

神木隆之介（木島真役）コメントせりふが難しくてご迷惑をおかけしたこともあったかと思いますが、本当に楽しい撮影でした。JAXAチーム3人でやってきて、たまに生徒や朝野先生と関わることができて、そしてみんなの成長や前に進んでいく姿を定期的に見ることができる中で、お芝居ができてうれしかったし楽しかったです。匠海くんとお仕事が一緒にしたいとずっと前から言っていて、このドラマでご一緒することができてとても幸せでした！（文＝リアルサウンド編集部）