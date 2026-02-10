フジテレビ系で放送中の”月９”ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（月曜・後９時、主演・北村匠海）が２２日の放送で最終回を迎える。宇宙航空研究開発機構「ＪＡＸＡ」の職員として高校生たちに向き合い続けた木島真役を演じた神木隆之介が、このほどクランクアップを迎えた。

同ドラマは、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦し、実際にＩＳＳ（国際宇宙ステーション）で宇宙飛行士が食する快挙を成し遂げた実話をもとにした青春劇。北村演じる新米高校教師・朝野峻一が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく１５年間の軌跡を描いていく。

神木が演じる木島は「宇宙飛行士になりたい」という夢を抱き続け、ＪＡＸＡに就職したが、宇宙飛行士候補選考に落選。希望していない宇宙食開発担当に異動することになり、やりがいを見いだせずにいたが、朝野や高校生たちと向き合う中で、次第に変わっていき、再び宇宙飛行士候補にエントリーするチャンスが訪れるものの、自らの意思で宇宙食開発の道を選択した。

神木のラスト撮影は、若狭小浜高校を再訪し、朝野と言葉を交わすシーン。「木島真役、神木隆之介さんオールアップです！」とスタッフから声が上がると、盛大な拍手の中、北村から青い地球のようなフラワーボールが贈られた。「かわいい！ありがとうございます」と受け取り、北村と握手した。

神木は「セリフが難しくてご迷惑をおかけしたこともあったかと思いますが、本当に楽しい撮影でした。ＪＡＸＡチーム３人でやってきて、たまに生徒や朝野先生と関わることができて、そしてみんなの成長や前に進んでいく姿を定期的に見ることができる中で、お芝居ができてうれしかったし楽しかったです」と振り返った。

また、初共演を果たした北村について「匠海くんとお仕事が一緒にしたいとずっと前から言っていて、このドラマでご一緒することができてとても幸せでした！」と満面の笑み。その後も撮影が続くチームに向けては「体調に気を付けながら走りきっていただきたいなと思います」とエールをおくっていた。