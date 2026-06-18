【ナッシュビル（米テネシー州）１８日＝ペン・金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・山崎賢人】

北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に臨む日本代表は１８日、ベースキャンプ地のナッシュビルで全体練習を行った。初戦のオランダ戦（２△２）で貴重な同点ゴールを挙げたＭＦ鎌田大地は、ゴールにつながったセットプレー時の役割を明かし、「ゴール自体はラッキーでしたけど、交代で出てきた選手も含め、みんなが自分の役割を理解してやった結果」と手応えを口にした。

劇的な同点劇の舞台裏には、緻密な計算があった。オランダ戦の後半４３分、ＭＦ伊東純也の右ＣＫを中央でＦＷ小川航基が頭で合わせ、そのシュートが鎌田の右側頭部をかすめてネットを揺らした。鎌田は「（伊東）純也くんのサインが真ん中らへんに蹴るというものだったので、僕自身はブロッカーの役だった。誰をブロックしようかと考えた時、ファンダイク選手が一番（ボールを）はじけるポイントにいると思ったので、しっかりブロックした」と、世界屈指のＤＦの動きを封じる黒子の役割に徹していたことを明かした。

記録上は鎌田の得点となり、日本では“鎌田の１ミリ”と大きな話題を呼んでいる。これには「チームメートからもすごくいじられているので、反響はあると思います」と表情は変えず話した。その一方で、「ゴールはラッキーでしたけど、僕たち選手はゴールの目先のシーンだけじゃなく、なぜああなったのかをしっかりと理解している。そのおかげで点が入ったので、みんなの（ここに至るまでの）過程がすごくよかった」と強調。偶然の産物ではなく、チーム全員で狙いを遂行したことを誇った。（金川 誉）