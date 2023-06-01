ブラジル代表サッカー選手ネイマール（34）が、交際中のモデルでインフルエンサーのブルーナ・ビアンカルディとの間に、自身にとって5人目の子供が誕生予定であることを発表した。モノクロのYouTube動画でネイマールとブルーナは子供たちと一緒にペイントを塗り合ったのち、それがピンク色であることが判明し、お腹の中の赤ちゃんが女の子であることを明らかにした。ブルーナはインスタグラムで「みんなに知らせたいことがあります」とキャプションを添えてシェアしている。



【写真】モノクロのインスタ やがて色づいて子供の性別発表

ネイマールとブルーナの間にはすでに娘のマビーちゃんとメルちゃんがおり、前の交際相手との間に10代の息子ダヴィもいる。さらにモデルのアマンダ・キンバーリーとの間にも2024年生まれの娘エレナちゃんがおり、今回が5人目の子供となる。



現在ネイマールはふくらはぎの負傷を抱えており、19日にフィラデルフィアで開催される FIFAワールドカップ・ブラジル対ハイチ戦に向けた練習への復帰が期待されていたものの、合流せず、5月のサントスFC戦で負った負傷の程度を確認するための追加検査を受けているとされる。



（BANG Media International／よろず～ニュース）