◇W杯北中米大会1次リーグJ組 アルゼンチン―アルジェリア（2026年6月16日 カンザスシティ）

アルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（38）の父ホルヘさんが健康上の問題を抱えていると、メッシの家族が18日に公表した。米スポーツ専門局ESPNなどが報じた。

家族は68歳のホルヘさんの病名などを明らかにしなかったが、「現在は医師の診察を受けて回復に向かっており、容態は順調に推移しています」と声明を発表。ホルヘさんがアルゼチンの病院で危篤状態との噂が流れたこともあり、家族は否定した上で不快感を示し「一人の人間の健康状態や周囲の人々の平穏が、憶測や無責任なメディアの関心の対象となるべきではない」とプライバシー尊重を訴えた。

メッシはFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会に6大会連続出場を果たし、16日（同17日）の1次リーグJ組初戦アルジェリア戦で自身W杯初のハットトリックを達成。W杯通算16得点で歴代最多のクローゼ（ドイツ）に並んだ。

前半17分に今大会初ゴールを決めた際には涙を流していた。メッシは涙の理由を問われ「サッカーとは全く関係のないことだ。辛い日々もあったが、代表団全員とチームメートに感謝している。彼らはいつも私の味方でいてくれて、乗り越えるために大きな力を与えてくれた」と理由を明かしていた。