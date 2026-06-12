8月開幕のJ2リーグでJ1復帰を目指す新潟。2月から今月まで行われた特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」での経験や悔しさを糧に、来季に向かう選手たちを3回にわたって紹介する。最終の第3回はMF古長谷千博（24）だ。

悩んだ。でも、最良の選択だったと言えるようにするつもりだ。右肩手術で今季の出場がなかった古長谷は「来季への思いは、どの選手よりも強い」と闘志を燃やしている。

熊本時代だったプロ1年目の24年に右肩を脱臼した。そして加入1年目の今季、1月のキャンプ中に右肩を脱臼しかけた。強化部、船越優蔵監督とも相談し、8月開幕のJ2リーグを見据えて同下旬に手術を決断。新天地でアピールしたい気持ちを抑え「半年の（昇降格がない特別な）シーズンだったのが大きく、意思を尊重してもらった」と感謝する。

時間を無駄にしなかった。リハビリ開始と同時に「シュートで体勢が崩れるときがあった」と気になっていた軸足の強化に取り組んだ。小柄ながらパンチ力のあるシュートの威力がさらに上がった。5月以降は接触プレーのあるメニュー以外は全体練習に参加。戦術や雰囲気をつかんだ。2列目を主戦場とする男は「テクニックやキック、攻撃の質の部分で違いは出せる」と自信を示す。

プレー中に浮かぶ笑みが特徴の一つ。「自然と笑顔が出た時は（サッカーを）楽しめている。その顔でプレーできている時はファンの皆さんも楽しいと思うので、楽しませたい」。来季はピッチで天才肌のテクニックを披露し、J1昇格に貢献する。（西巻 賢介）

◇古長谷 千博（こながや・ちひろ）2001年（平13）10月25日生まれ、静岡県出身の24歳。清水Jrユース―清水桜が丘高―常葉大を経て24年に熊本に加入。J2通算54試合に出場して10得点。パス、シュートに加え、プレースキックも武器の攻撃的MF。1メートル71、61キロ。利き足は右。