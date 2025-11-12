俳優の柄本時生が１８日、東京・渋谷区の紀伊國屋サザンシアターで行われた１９日開幕の主演舞台「シャープさんフラットさん」（演出・マギー）の囲み取材で意気込みを語った。

ＫＥＲＡこと劇作家のケラリーノ・サンドロヴィッチ氏の半自伝的戯曲。バブル経済崩壊へ向かい始める１９９０年代初頭を舞台に、サナトリウム（療養所）で暮らす人々の交流を描く。柄本は今作の見所については「全員で１３人出るんですけど、全員が物語の核となるような人たちばかり。ＫＥＲＡさんの本は素晴らしく、マギーさんの演出によってどこも見逃せないような作品になった」と胸を張った。

約１か月の稽古期間を通して「（共演者と）めちゃくちゃ仲良くなった」と明かし、「誰一人社交が得意じゃないって人がいなかった。こんなにしゃべって、周りに気も使える座組ってなかなか出会わない」と感謝。「めったにこういうこと言わないんですけど、かなりの自信作になっていると思うので、見ていただけたらと思います」とアピールした。

舞台は７月５日まで同所で上演。１１、１２日に名古屋公演、１８、１９日に大阪公演を予定している。