俳優の本木雅弘（６０）が主演する映画「黒牢城（こくろじょう）」（黒沢清監督）が１９日、公開日を迎えた。このほどスポーツ報知の取材に、本作の見どころや共演の菅田将暉から受けた刺激、還暦を迎えた思いを語った。

時代劇は、斎藤道三役を好演した２０２０年のＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」以来６年ぶり。籠城作戦により密室となった城で起きる怪事件を描く今作では、城主で戦国武将の荒木村重を演じている。

黒沢監督とは初タッグ。初回の本読みから“ダメ出し”を受けたという。

「監督は『本木さん、殿様然としないで。もっと自然な声でやってみてください！』と。武将とはいえ人間の揺らぎや滑稽さもすくい取るようにしました」。熟達の美しい所作と、葛藤を内に秘める武将の静かな強さをスクリーンに刻んでいる。

村重は、織田信長の横暴な振る舞いに反発し「殺さず」を信念に、籠城しながら家臣らを守る道を模索する。「村重はどんな男か」を聞くと１０分間、ノンストップで熱弁。文献をいくつも熟読したといい、持参したメモ帳をめくり「一口に言うと、村重はいい人過ぎたのかな…。あの時代を生きるには」とぽつり。役への探究心と愛情がにじんだ。

本木演じる村重と、菅田将暉演じる黒田官兵衛の会話劇を中心とした心理戦が見どころ。２７歳下の菅田には感嘆と刺激の連続だったという。

「大河（放送中の『豊臣兄弟！』）の竹中半兵衛役と並行して、官兵衛を演じる器用さや賢さだけじゃなく、動物的な勘みたいなものを感じた。求められたことに感覚的に反応して、遊びの部分もちゃんと残していて『これが菅田将暉か…。達者だな』と思いました」

昨年１２月に還暦を迎えた。おもむろに、「実は、４０代の時に『隠居説』を一つのパターンとして考えていた」と告白する。

「４０代でこの業界を辞めて、全く新しいことをして第二の人生を歩めたら、二度おいしいのかなと。だけど役者は、後世に残すべき人物の軌跡を鏡のように映して表現し、同時代を生きる人を時に癒やし、励ます仕事。その与えられた役割を全うすることをラストスパートとして、腹くくらなければいけないと思い直し、役者を続けてきました」

芸名の「本木雅弘」と、９５年にエッセイスト・内田也哉子さんとの結婚を機に本名となった「内田雅弘」の二つの人生を生きている感覚があるという。

「どちらの人生も大事なもの。役者を天職だとは正直思いませんが、自他共に納得できる作品を一つだけでも残したい。どの作品にも後悔が残っているので。『これ以上もうできない』と納得し、スパッと表現の世界から退き、いつか内田雅弘として個人を生きることが、私の夢です」。壮大な理想に向かい、悩み、もがき、楽しみながら人生を紡いでいく。（奥津 友希乃）

〇…１２日には、還暦記念フォトブック「ａｗａｉ 刹那と永遠のまにまに」を刊行した。「ＳＮＳを一切やっていないので、その代わりに（近影を）写真集でお届けできたらと。今後もＳＮＳはやりません。コンプライアンス的なことへの配慮や、誰も傷づけないような文章や写真だとか思いを巡らせたらきりがないのでね」とＳＮＳをやらない理由を明かした。