NY株式18日（NY時間14:18）（日本時間03:18）
ダウ平均　　　51637.64（+145.09　+0.28%）
ナスダック　　　26426.71（+405.05　+1.56%）
CME日経平均先物　72205（大証終比：+965　+1.34%）

欧州株式18日終値
英FT100　 10399.70（-108.91　-1.04%）
独DAX　 25026.80（+92.13　+0.37%）
仏CAC40　 8467.98（+37.19　+0.44%）

米国債利回り
2年債　 　4.156（-0.029）
10年債　 　4.438（-0.049）
30年債　 　4.896（-0.036）
期待インフレ率　 　2.258（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.929（+0.002）
英　国　　4.757（+0.006）
カナダ　　3.372（-0.049）
豪　州　　4.772（+0.005）
日　本　　2.607（+0.014）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝76.16（-0.63　-0.82%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4250.10（-131.30　-3.00%）

ビットコイン（ドル）
62655.33（-1713.88　-2.66%）
（円建・参考値）
1011万3823円（-276655　-2.66%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ