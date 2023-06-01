ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１４５ドル高 ナスダックは１．５％の大幅高
NY株式18日（NY時間14:18）（日本時間03:18）
ダウ平均 51637.64（+145.09 +0.28%）
ナスダック 26426.71（+405.05 +1.56%）
CME日経平均先物 72205（大証終比：+965 +1.34%）
欧州株式18日終値
英FT100 10399.70（-108.91 -1.04%）
独DAX 25026.80（+92.13 +0.37%）
仏CAC40 8467.98（+37.19 +0.44%）
米国債利回り
2年債 4.156（-0.029）
10年債 4.438（-0.049）
30年債 4.896（-0.036）
期待インフレ率 2.258（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.929（+0.002）
英 国 4.757（+0.006）
カナダ 3.372（-0.049）
豪 州 4.772（+0.005）
日 本 2.607（+0.014）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝76.16（-0.63 -0.82%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4250.10（-131.30 -3.00%）
ビットコイン（ドル）
62655.33（-1713.88 -2.66%）
（円建・参考値）
1011万3823円（-276655 -2.66%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51637.64（+145.09 +0.28%）
ナスダック 26426.71（+405.05 +1.56%）
CME日経平均先物 72205（大証終比：+965 +1.34%）
欧州株式18日終値
英FT100 10399.70（-108.91 -1.04%）
独DAX 25026.80（+92.13 +0.37%）
仏CAC40 8467.98（+37.19 +0.44%）
米国債利回り
2年債 4.156（-0.029）
10年債 4.438（-0.049）
30年債 4.896（-0.036）
期待インフレ率 2.258（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.929（+0.002）
英 国 4.757（+0.006）
カナダ 3.372（-0.049）
豪 州 4.772（+0.005）
日 本 2.607（+0.014）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝76.16（-0.63 -0.82%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4250.10（-131.30 -3.00%）
ビットコイン（ドル）
62655.33（-1713.88 -2.66%）
（円建・参考値）
1011万3823円（-276655 -2.66%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ