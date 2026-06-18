コートジボワール・サッカー連盟は18日（日本時間19日）、FIFAワールドカップ（W杯）同国代表FWエリエ・ワヒ（23）のカナダへの入国が認められたと発表した。当初は入国を拒否され、1次リーグE組第2戦のドイツ戦（20日、トロント）を欠場すると発表していた。

ワヒはコートジボワールが1―0で勝った14日（同15日）のエクアドルとの初戦では先発し、後半11分までプレーしていた。

ワヒは所属するフランス1部ニースで、八百長に関与した疑いで逮捕されていた。5月17日のリーグ最終節の試合で故意にイエローカードをもらった疑いがあり、ワヒのイエローカードに対しては異常な賭け金が動いていたという。マルセイユの検察当局は「5月29日に23歳の1部所属選手を逮捕した」と発表。「捜査は組織的詐欺、スポーツ汚職、盗品受領、資金洗浄の容疑に関するもの」と説明していた。

ワヒは事情聴取後に釈放され、ここまで起訴はされていない。出場停止となった同26日の降格プレーオフ第1戦を欠場したものの、29日の第2戦では2得点を挙げて4―1の勝利と1部残留に貢献した。