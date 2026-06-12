日本代表はオフから一夜明けた17日（日本時間18日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで活動を再開し、20日（同21日）の1次リーグF組第2戦のチュニジア戦へ向けた全体練習を行った。オランダ戦で左膝を負傷したMF久保建英（25）は宿舎で別メニュー調整。1次リーグでの復帰が絶望的となった中、久保の右シャドーと右ウイングの両ポジションで調整中のMF伊東純也（33）が、切り札としてフル回転する。

33歳のベテランは実に頼もしい。伊東は右ウイングバック（WB）に加え、左膝負傷で1次リーグ中の復帰が絶望的となった久保に代わる右シャドー起用にも備えている。「どっちで出てもいい準備をしているし、出た時に結果を出すだけ」。公開された冒頭部分の練習では、スピード系のアジリティーメニューやロンド（鳥かご）で軽快な動きを披露。先発でもジョーカーでもフル回転する。

相手の怖さも突破口も熟知する。森保ジャパンはチュニジアと親善試合で過去2度対戦し、通算1勝1敗で自身はいずれも先発した。22年6月は組織的な守備に苦しめられ0―3で完敗。それでも翌23年10月は華麗な連係から崩して得点を奪い「直近では点を決めているのでいいイメージがある。警戒しなきゃいけないけど、しっかりやれば勝てる」と言う。相手は自陣に引いて守備を固めてくると想定され「サイドからのクロスは大事になる。フリーだったらどんどんいいところに上げていきたい」とイメージを膨らませた。

緊急登板となった敵将の采配も熟知する。森保ジャパンはルナール監督が率いたサウジアラビアと計3度対戦。そのうち伊東は2試合に出場しており、前回W杯アジア最終予選で戦った22年2月に1ゴール1アシストと活躍した。直近の対戦となった昨年3月W杯アジア最終予選では、守備を固められスコアレスドロー。「ローブロックを敷かれてこじ開けられなかったけどチャンスはあった。（一発で）決めることが大事」とポイントを口にした。

第1次森保ジャパン発足からこの8年間、久保、堂安とともに切磋琢磨（せっさたくま）しながら右のシャドーとWBを担ってきた。「律とタケ、3人でずっと一緒にやってきて、3人で争ってきたイメージがある」。負傷した久保が決勝トーナメントで戻ってくる舞台を整えるためにも重要な一戦。自身が得点を決めた試合では14戦全勝を誇る“イナズマ純也”が、盟友の思いも乗せて駆け抜ける。

≪「左膝の負傷」全治公表なし≫1―1で引き分けたオランダ戦で負傷交代した久保はこの日、練習施設に姿を見せなかった。日本協会の広報担当者によると、15日に病院で精密検査を受診。全治や診断は公表しなかったが「MRIの検査をして左膝の負傷が認められました。早期復帰に向けて治療とリハビリを続けていきます」と説明した。この日は宿舎でトレーナーとともに調整。チームを離脱しないというが、1次リーグ中の復帰は絶望視される。先発したオランダ戦で相手選手との接触で左膝を負傷し、途中交代。車いすに乗ってスタジアムから引き揚げる様子も見られただけに、回復具合が心配される。