ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は２３１ドル高 ナスダックは１．４％の大幅高
NY株式18日（NY時間11:08）（日本時間00:08）
ダウ平均 51723.96（+231.41 +0.45%）
ナスダック 26386.31（+364.65 +1.40%）
CME日経平均先物 71885（大証終比：+645 +0.90%）
欧州株式18日GMT15:08
英FT100 10397.72（-110.89 -1.06%）
独DAX 25029.82（+95.15 +0.38%）
仏CAC40 8459.92（+29.13 +0.35%）
米国債利回り
2年債 4.145（-0.039）
10年債 4.426（-0.061）
30年債 4.873（-0.059）
期待インフレ率 2.225（-0.039）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.923（-0.004）
英 国 4.747（-0.004）
カナダ 3.360（-0.061）
豪 州 4.772（+0.005）
日 本 2.607（+0.014）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝74.10（-2.69 -3.50%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4267.50（-113.90 -2.60%）
ビットコイン（ドル）
63610.52（-758.69 -1.18%）
（円建・参考値）
1023万3660円（-122058 -1.18%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51723.96（+231.41 +0.45%）
ナスダック 26386.31（+364.65 +1.40%）
CME日経平均先物 71885（大証終比：+645 +0.90%）
欧州株式18日GMT15:08
英FT100 10397.72（-110.89 -1.06%）
独DAX 25029.82（+95.15 +0.38%）
仏CAC40 8459.92（+29.13 +0.35%）
米国債利回り
2年債 4.145（-0.039）
10年債 4.426（-0.061）
30年債 4.873（-0.059）
期待インフレ率 2.225（-0.039）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.923（-0.004）
英 国 4.747（-0.004）
カナダ 3.360（-0.061）
豪 州 4.772（+0.005）
日 本 2.607（+0.014）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝74.10（-2.69 -3.50%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4267.50（-113.90 -2.60%）
ビットコイン（ドル）
63610.52（-758.69 -1.18%）
（円建・参考値）
1023万3660円（-122058 -1.18%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ