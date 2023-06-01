NY株式18日（NY時間11:08）（日本時間00:08）
ダウ平均　　　51723.96（+231.41　+0.45%）
ナスダック　　　26386.31（+364.65　+1.40%）
CME日経平均先物　71885（大証終比：+645　+0.90%）

欧州株式18日GMT15:08
英FT100　 10397.72（-110.89　-1.06%）
独DAX　 25029.82（+95.15　+0.38%）
仏CAC40　 8459.92（+29.13　+0.35%）

米国債利回り
2年債　 　4.145（-0.039）
10年債　 　4.426（-0.061）
30年債　 　4.873（-0.059）
期待インフレ率　 　2.225（-0.039）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.923（-0.004）
英　国　　4.747（-0.004）
カナダ　　3.360（-0.061）
豪　州　　4.772（+0.005）
日　本　　2.607（+0.014）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝74.10（-2.69　-3.50%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4267.50（-113.90　-2.60%）

ビットコイン（ドル）
63610.52（-758.69　-1.18%）
（円建・参考値）
1023万3660円（-122058　-1.18%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ