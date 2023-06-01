NY株式18日（NY時間12:16）（日本時間01:16）
ダウ平均　　　51643.96（+151.41　+0.29%）
ナスダック　　　26354.15（+332.49　+1.28%）
CME日経平均先物　72020（大証終比：+780　+1.08%）

欧州株式18日GMT16:16
英FT100　 10399.70（-108.91　-1.04%）
独DAX　 25026.80（+92.13　+0.37%）
仏CAC40　 8467.98（+37.19　+0.44%）

米国債利回り
2年債　 　4.162（-0.023）
10年債　 　4.441（-0.046）
30年債　 　4.891（-0.041）
期待インフレ率　 　2.234（-0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.929（+0.002）
英　国　　4.757（+0.006）
カナダ　　3.369（-0.052）
豪　州　　4.772（+0.005）
日　本　　2.607（+0.014）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝74.95（-1.84　-2.40%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4247.80（-133.60　-3.05%）

ビットコイン（ドル）
62515.95（-1853.26　-2.88%）
（円建・参考値）
1008万5698円（-298986　-2.88%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ