ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１５１ドル高 ナスダックは１．３％の大幅高
NY株式18日（NY時間12:16）（日本時間01:16）
ダウ平均 51643.96（+151.41 +0.29%）
ナスダック 26354.15（+332.49 +1.28%）
CME日経平均先物 72020（大証終比：+780 +1.08%）
欧州株式18日GMT16:16
英FT100 10399.70（-108.91 -1.04%）
独DAX 25026.80（+92.13 +0.37%）
仏CAC40 8467.98（+37.19 +0.44%）
米国債利回り
2年債 4.162（-0.023）
10年債 4.441（-0.046）
30年債 4.891（-0.041）
期待インフレ率 2.234（-0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.929（+0.002）
英 国 4.757（+0.006）
カナダ 3.369（-0.052）
豪 州 4.772（+0.005）
日 本 2.607（+0.014）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝74.95（-1.84 -2.40%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4247.80（-133.60 -3.05%）
ビットコイン（ドル）
62515.95（-1853.26 -2.88%）
（円建・参考値）
1008万5698円（-298986 -2.88%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51643.96（+151.41 +0.29%）
ナスダック 26354.15（+332.49 +1.28%）
CME日経平均先物 72020（大証終比：+780 +1.08%）
欧州株式18日GMT16:16
英FT100 10399.70（-108.91 -1.04%）
独DAX 25026.80（+92.13 +0.37%）
仏CAC40 8467.98（+37.19 +0.44%）
米国債利回り
2年債 4.162（-0.023）
10年債 4.441（-0.046）
30年債 4.891（-0.041）
期待インフレ率 2.234（-0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.929（+0.002）
英 国 4.757（+0.006）
カナダ 3.369（-0.052）
豪 州 4.772（+0.005）
日 本 2.607（+0.014）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝74.95（-1.84 -2.40%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4247.80（-133.60 -3.05%）
ビットコイン（ドル）
62515.95（-1853.26 -2.88%）
（円建・参考値）
1008万5698円（-298986 -2.88%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ