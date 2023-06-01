ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は２２９ドル高 ナスダックは１．６％の大幅高
NY株式18日（NY時間13:07）（日本時間02:07）
ダウ平均 51722.30（+229.75 +0.45%）
ナスダック 26440.95（+419.29 +1.61%）
CME日経平均先物 72080（大証終比：+840 +1.17%）
欧州株式18日終値
英FT100 10399.70（-108.91 -1.04%）
独DAX 25026.80（+92.13 +0.37%）
仏CAC40 8467.98（+37.19 +0.44%）
米国債利回り
2年債 4.153（-0.031）
10年債 4.440（-0.047）
30年債 4.897（-0.035）
期待インフレ率 2.254（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.929（+0.002）
英 国 4.757（+0.006）
カナダ 3.372（-0.049）
豪 州 4.772（+0.005）
日 本 2.607（+0.014）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝75.33（-1.46 -1.90%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4234.10（-147.30 -3.36%）
ビットコイン（ドル）
62458.30（-1910.91 -2.97%）
（円建・参考値）
1008万2643円（-308478 -2.97%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51722.30（+229.75 +0.45%）
ナスダック 26440.95（+419.29 +1.61%）
CME日経平均先物 72080（大証終比：+840 +1.17%）
欧州株式18日終値
英FT100 10399.70（-108.91 -1.04%）
独DAX 25026.80（+92.13 +0.37%）
仏CAC40 8467.98（+37.19 +0.44%）
米国債利回り
2年債 4.153（-0.031）
10年債 4.440（-0.047）
30年債 4.897（-0.035）
期待インフレ率 2.254（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.929（+0.002）
英 国 4.757（+0.006）
カナダ 3.372（-0.049）
豪 州 4.772（+0.005）
日 本 2.607（+0.014）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝75.33（-1.46 -1.90%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4234.10（-147.30 -3.36%）
ビットコイン（ドル）
62458.30（-1910.91 -2.97%）
（円建・参考値）
1008万2643円（-308478 -2.97%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ