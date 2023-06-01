NY株式18日（NY時間13:07）（日本時間02:07）
ダウ平均　　　51722.30（+229.75　+0.45%）
ナスダック　　　26440.95（+419.29　+1.61%）
CME日経平均先物　72080（大証終比：+840　+1.17%）

欧州株式18日終値
英FT100　 10399.70（-108.91　-1.04%）
独DAX　 25026.80（+92.13　+0.37%）
仏CAC40　 8467.98（+37.19　+0.44%）

米国債利回り
2年債　 　4.153（-0.031）
10年債　 　4.440（-0.047）
30年債　 　4.897（-0.035）
期待インフレ率　 　2.254（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.929（+0.002）
英　国　　4.757（+0.006）
カナダ　　3.372（-0.049）
豪　州　　4.772（+0.005）
日　本　　2.607（+0.014）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝75.33（-1.46　-1.90%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4234.10（-147.30　-3.36%）

ビットコイン（ドル）
62458.30（-1910.91　-2.97%）
（円建・参考値）
1008万2643円（-308478　-2.97%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ