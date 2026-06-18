◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組第２戦 チェコ１―１南アフリカ（１８日、アトランタ競技場）

５大会ぶり２度目出場のチェコ（ＦＩＦＡランク４０位）は、１―１で４大会ぶり４度目出場の南アフリカ（同６０位）と引き分けた。

ともに初戦を落とした両チームはＷ杯で初対決。試合開始から仕掛けたのはチェコだった。前半６分、右サイドからゴール前に展開し、最後はＭＦサディレク（スラビア・プラハ）が左足で先制点を流し込んだ。

後半に南アフリカが反撃。相手ハンドで得たＰＫを同３８分にＭＦモコエナ（マメロディ・サンダウンズ）が右隅に突き刺し、同点に追いついた

７分あった後半アディショナルタイムは好守が激しく入れ替わったが、勝ち越し点は生まれず。チェコのコウベク監督と、南アフリカのブルース監督の７４歳指揮官対決にも注目が集まったが、勝ち点１を分け合う形になった。決勝トーナメントへともに大きく近づくことはできなかった。

後半に追いついての引き分けに、南アフリカ・ブルース監督は「選手の戦いを誇りに思う。非常にアグレッシブにチャンスはつくれた」と次へと前を向いた。

チェコは日本時間２５日の１次リーグ最終戦でメキシコと、南アフリカは韓国と対戦する。