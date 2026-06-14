Ｗ杯に出場している日本代表は１７日、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビル近郊で、１次リーグＦ組第２戦のチュニジア戦（２０日、モンテレイ）に向けて練習を再開した。１６日に２８歳の誕生日を迎えたＭＦ堂安律（Ｅフランクフルト）は「何の実感もない」と、前回大会でも敗れた“鬼門”の第２戦へ集中。１４日に行われた初戦のオランダ戦で左膝を負傷したＭＦ久保建英（２５）＝レアル・ソシエダード＝の欠場が濃厚な中、右シャドー（１・５列目）での出場、そして２８歳での今大会初ゴールに自信をのぞかせた。

オフに迎えた誕生日から一夜明け、報道陣に祝福された堂安は「ありがとうございます」と笑顔。２８歳という年齢に「早いですね…。（吉田）麻也くんと（長友）佑都くんとも、僕が８年代表にいて『まだいんの２人？』って冗談も言いましたけど。早いなと思います」と実感を込めた。

Ｗ杯中に迎える初めての誕生日。特別な気持ちは生まれなかった。「逆に何も実感がない。こんなに実感のない誕生日も稀で、ほかに気を張るところ、考えることが多い」とＷ杯モードを強調。誕生日当日は家族から祝福の誘いを受けたが「大会が終わってからでいい」と断りを入れた。

気を引き締めているのは、前回２０２２年カタール大会の苦い経験からだ。強豪ドイツとの１次リーグ初戦では途中出場した自身の同点ゴールもあり、最後は２−１で逆転勝ち。だが、先発した次のコスタリカ戦で０−１と敗北した。「選手同士で口酸っぱく言っているのは、前回のコスタリカ戦にならないように、ということ」。強豪オランダ相手に２−２で引き分け、勝ち点をもぎ取って迎える似たシチュエーションなだけに、より一層警戒を強める。

第２戦は８回目のＷ杯出場となる日本代表にとって、２００２年日韓大会でロシアに１−０で勝ったのが唯一の白星と鬼門だ。この日の練習前に実施した選手ミーティングでは、過去４度のＷ杯で一度も第２戦の勝利を知らない長友が約５分間“講演”。話を聞いた堂安は「成熟したメンタリティ、カタールからの成長を見せられる第２戦」と腕をぶす。

オランダ戦でキャプテンマークを巻いた背番号１０は、ピンチにも動じない。久保が左膝の負傷で１次リーグの出場は絶望的となったが「こういうことが起こるのもＷ杯」とどっしりと構える。久保のポジションである右シャドーでの出場も考えられる中「僕も含めていろんな選手がシャドーをできる。タケのアイデアが欠ける痛さはあるが、ネガティブに考えすぎず、試合に臨みたい」と前を向いた。

代表通算１１得点。堂安が決めた試合は不敗神話が続いている。現在プレーするウイングバックでは守備のタスクが多く求められるが「ウイングバックだから点を取れなかったって言い訳するつもりは全くない。自分の良さは得点や、と思っているので。間違いなく点を取れる時間が来る」とキッパリ。２８歳初ゴールで、日本を勝利に導く。