Ｗ杯に出場している日本代表は１７日、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビル近郊で練習を再開した。練習前に、主将のＤＦ板倉滉（２９）＝アヤックス＝を中心に、出場した過去７大会で１勝３分け３敗と鬼門となっているＷ杯の１次リーグ第２戦に向けて、選手ミーティングを実施。提案したＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝が約５分間の“独演会”でチームを引き締め、再び結束力を強めた。

ナッシュビルでの早朝、主将の号令で第２戦を前に異例の２度目の選手ミーティングが行われた。冒頭で、板倉がカタールＷ杯第２戦のコスタリカ戦に０−１で敗れた失敗を共有すると、３９歳のベテランが続けて「もう全部しゃべってくれた」（板倉）と闘魂注入。短時間での濃密な時間を経て、チームは再出発を切った。

１度目の選手ミーティングは１２日の「ダラスの夜」。長らく主将としてチームを引っ張ってきた遠藤の離脱が突如発表され、大きく揺れた後だった。長友、選手おのおのの思いをぶつけ、その後、ワンチームに結束。オランダ戦の好ゲームにつなげた。

初戦後に象徴的なシーンがあった。サポートメンバーのＤＦ吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）と、サポート役のメンターとして帯同するＭＦ南野拓実（モナコ）が選手のスパイクを磨き、ユニホームをクリーニングの場所に集めた。このエピソードについて、長友が話す様子を聞いた板倉は「本来ならあり得ないこと」と先輩たちの行動に敬意。多くのサポートに恵まれていることを再確認し「すごくいいミーティングになった」とうなずいた。

「ピリッと大事なことだけ、伝えさせてもらった」と長友。前回大会は初戦で強豪ドイツに２−１で逆転勝ちし「コスタリカには絶対いけるでしょ、っていう。正直その空気はあった」と振り返る。「（自分が経験した）２戦目、ずっと４大会苦戦してきたので。それがないように、もう一回気を締めよう、っていうのは伝えましたね」。一瞬の隙も見せることなく、鬼門突破へ挑む。