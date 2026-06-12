◇W杯北中米大会1次リーグL組 イングランド4―2クロアチア（2026年6月17日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会7日目の17日は1次リーグ4試合が行われ、K組のポルトガルはコンゴと1―1の引き分けに終わった。メッシに並ぶ史上2人目の6大会連続出場を果たしたFWクリスティアーノ・ロナウド（41）はフル出場も低調なパフォーマンスで不発。L組のイングランドはFWハリー・ケーン（32）の2得点で前回大会3位のクロアチアに4―2で競り勝った。

優れたストライカーは矛盾をはらんでいる。W杯のピッチ上で圧倒的な輝きを放ちつつも、意図的に自らの存在感を消すこともできる。イングランドのエース、ケーンが挙げた自身2点目がまさしくそうだった。

1―1で迎えた前半42分、イングランドの右CKの好機。キッカーが蹴る直前、ケーンは自陣方向に下がるような動きを一瞬見せた後、忍び寄るように前へ。クロアチア守備陣の意識の外からゴール前に入り込み、フリーでジャンピングヘッド。ボールがネットを揺らした直後、クロアチアの選手は「なぜ彼がノーマークなんだ！」と、味方に疑問を呈するように派手なジェスチャーを見せた。

これが自身のW杯通算10ゴール目。イングランド代表としては、リネカーの持つ最多得点記録に並んだ。

前半12分にはPKで先制点を挙げており、自身が初めてW杯に出場した2018年ロシア大会の準決勝で敗れた因縁の相手を沈めた。

試合中は自ら立ち位置を下げ、司令塔役としてゲームメークを担うほど高いサッカーIQの持ち主。代表主将も務め、名実ともに大黒柱だ。イングランドのW杯優勝は、地元開催だった1966年大会までさかのぼる。クロアチア戦の前日、ケーンは自身の絶好調ぶりを強調した上で、こんな自信を語った。

「間違いなく最高のチャンスの一つ。チームとして優勝を目指すし、誰もがそれを実感すると思う」

サッカーの母国が生んだ希代のストライカーが、悲願に向け好スタートを切った。