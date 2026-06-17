前日別調整の上田綺世が合流! 久保不在の森保J、監督交代で「不気味」なチュニジア対策佳境に
北中米ワールドカップを戦う日本代表は18日、グループリーグ第2戦チュニジア戦(20日、モンテレイ)に向け、ナッシュビルのベースキャンプ地で調整した。14日のオランダ戦で左膝を負傷したMF久保建英(ソシエダ)が引き続き欠席。冒頭約15分間が報道陣に公開され、17日は別メニュー調整だったFW上田綺世(フェイエノールト)が合流した。
日本代表は14日のオランダ戦を終えた後、15日はオランダ戦でベンチスタートだった選手がU-19日本代表とのトレーニングマッチを実施。16日は終日オフを取り、17日から再始動した。17日は強度を上げずに攻守の確認を行ったとみられ、この日からが本格始動。チュニジア戦を2日後に控えた佳境に入った中、紅白戦などで調整したとみられる。
日本代表にとって過去7大会1勝3分3敗と鬼門のグループリーグ第2戦。さらに対戦相手のチュニジアは初戦のスウェーデン戦に1-5で敗れた後、大会中の監督交代という“劇薬”を投下しており、出方が想定しづらい「正直、不気味」(DF長友佑都)な一戦となる。
チュニジアを率いるのはサウジアラビア代表監督として21年10月に敗れた経験もあり、昨年3月のW杯最終予選でも対戦したばかりのエルベ・ルナール監督。0-0の引き分けに終わったその試合ではベタ引きの5バックで守り切られており、今回も現実的な戦いで堅守を固め、カウンターによる勝機を狙ってくる可能性が高そうだ。
さらに長友が「みんなヨーロッパの良いクラブでもやっているので、その彼らが強いモチベーションと気持ちで臨んできた時に難しい相手になるのは分かる」と警戒を寄せたように主将のMFエリス・スキリ(フランクフルト)とMFラニ・ケディラ(ウニオン・ベルリン)のダブルボランチを筆頭に10番トップ下のMFハンニバル・メイブリ(バーンリー)らタレントは多数。初戦でベンチに控えたMFイスマエル・ガルビ(アウクスブルク)やFWセバスティアン・トゥネクティ(セルティック)も含め、個人にも細心の注意を払いながら対策していく必要がありそうだ。
こうした相手の出方次第ではオランダ戦とは異なる試合運びが試される一戦。過去7大会1勝3分3敗という鬼門の要因には勝負の初戦を終えた気持ちの緩みだけでなく、初戦と戦い方の異なるチームに対する対応力という課題もあったとみられるなか、DF冨安健洋(アヤックス)が強調した「大会前の段階で対戦相手に応じて違う振る舞い方をしないといけないのはわかっていたこと」という姿勢も大事になるのは間違いない。
チームは練習後、チュニジア戦が行われるメキシコ・モンテレイに移動。19日に公式記者会見と前日練習を行い、20日の本番に備える。
(取材・文 竹内達也)
日本代表は14日のオランダ戦を終えた後、15日はオランダ戦でベンチスタートだった選手がU-19日本代表とのトレーニングマッチを実施。16日は終日オフを取り、17日から再始動した。17日は強度を上げずに攻守の確認を行ったとみられ、この日からが本格始動。チュニジア戦を2日後に控えた佳境に入った中、紅白戦などで調整したとみられる。
チュニジアを率いるのはサウジアラビア代表監督として21年10月に敗れた経験もあり、昨年3月のW杯最終予選でも対戦したばかりのエルベ・ルナール監督。0-0の引き分けに終わったその試合ではベタ引きの5バックで守り切られており、今回も現実的な戦いで堅守を固め、カウンターによる勝機を狙ってくる可能性が高そうだ。
さらに長友が「みんなヨーロッパの良いクラブでもやっているので、その彼らが強いモチベーションと気持ちで臨んできた時に難しい相手になるのは分かる」と警戒を寄せたように主将のMFエリス・スキリ(フランクフルト)とMFラニ・ケディラ(ウニオン・ベルリン)のダブルボランチを筆頭に10番トップ下のMFハンニバル・メイブリ(バーンリー)らタレントは多数。初戦でベンチに控えたMFイスマエル・ガルビ(アウクスブルク)やFWセバスティアン・トゥネクティ(セルティック)も含め、個人にも細心の注意を払いながら対策していく必要がありそうだ。
こうした相手の出方次第ではオランダ戦とは異なる試合運びが試される一戦。過去7大会1勝3分3敗という鬼門の要因には勝負の初戦を終えた気持ちの緩みだけでなく、初戦と戦い方の異なるチームに対する対応力という課題もあったとみられるなか、DF冨安健洋(アヤックス)が強調した「大会前の段階で対戦相手に応じて違う振る舞い方をしないといけないのはわかっていたこと」という姿勢も大事になるのは間違いない。
チームは練習後、チュニジア戦が行われるメキシコ・モンテレイに移動。19日に公式記者会見と前日練習を行い、20日の本番に備える。
(取材・文 竹内達也)