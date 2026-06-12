◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）日本代表のMF久保建英（Rソシエダード）が1次リーグ第2戦のチュニジア戦（20日、日本時間21日）を欠場することが決まった。試合会場のメキシコ・モンテレイに向かうチームに同行せず、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルでリハビリを続けると、日本協会の広報担当者が18日（同19日）に発表した。

久保は日本がオランダと2―2で引き分けた14日（同15日）の初戦で、後半に相手選手と接触して負傷交代。スタジアムから引き上げる際には車椅子に乗っている姿が見られた。一夜明けた15日に病院で精密検査を受け、日本協会は「MRIの検査をして左膝の負傷が認められました」と説明していた。

日本代表は18日、ナッシュビルでチュニジア戦へ向けて練習を行い、 前日は疲労を考慮して別メニュー調整だったFW上田綺世（フェイエノールト）が全体練習に参加。久保は練習を欠席した。チームは練習後にモンテレイへ移動する。

日本―チュニジアは日本時間21日午後1時にキックオフ。W杯通算1000試合目にあたり、審判団は両肩に金色のストライプ、左肩にはトロフィーと「1000」のロゴが入った特別仕様のウエアとパッチを着用する。審判団はルーマニアのセットで、主審はイシュトバン・コバチ氏が務める。