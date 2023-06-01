【今日の献立】2026年6月19日(金)「アジのオーブンパン粉焼き」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「アジのオーブンパン粉焼き」 「常備菜に！マカロニサラダ by保田 美幸さん」 「ジャガバターコーン」 の全3品。
メインはアジのオーブンパン粉焼き。副菜はどこか懐かしい味のマカロニサラダとジャガコーン。
【主菜】アジのオーブンパン粉焼き
一緒に焼いたトマトがソースのようにアジとよく合います。
調理時間：30分
カロリー：320Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
塩 適量 粒マスタード 大さじ1/2~1
玉ネギ 1/2個
トマト 1個
＜合わせパン粉＞
パン粉 1/2カップ
粉チーズ 適量 ドライパセリ 適量 オリーブ油 適量 レモン 1/4個
＜合わせパン粉＞の材料を混ぜ合わせる。レモンは半分のくし切りにする。
2. ＜合わせパン粉＞をのせ、オリーブ油を全体にかけ、予熱をしていない200℃にセットしたオーブンで18〜20分焼く。
3. 焼き色がついたら器に盛り、レモンを添える。
【副菜】常備菜に！マカロニサラダ by保田 美幸さん
調理時間：25分
カロリー：404Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
水 800ml
塩 8g
サラダ油 少々
玉ネギ 1/8~1/4個
キュウリ 1本 塩 適量 ハム 2枚
ゆで卵 2個
マヨネーズ 大さじ2~3
玉ネギは縦薄切りにして水に放ち、ザルに上げる。キュウリは薄切りにする。ハムは半分に切り、短冊切りにする。ゆで卵は粗く刻む。
2. (1)にハム、ゆで卵、マカロニを加えてマヨネーズで和え、器に盛る。
【副菜】ジャガバターコーン
子供も大好きなシンプルなジャガイモ料理。
調理時間：15分
カロリー：199Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
水 200ml
塩 適量 トウモロコシ (生)1本 バター 10g
ドライパセリ 適量 粗びき黒コショウ 少々
2. 竹串がスッと通る位まで柔らかくなったらトウモロコシを加え、強火にして時々混ぜ、煮汁が少なくなったらバターを加えて火を止める。
ジャガイモが煮崩れてもOKです。
3. ドライパセリを全体にからめて器に盛り、粗びき黒コショウを振る。
メインはアジのオーブンパン粉焼き。副菜はどこか懐かしい味のマカロニサラダとジャガコーン。
【主菜】アジのオーブンパン粉焼き
一緒に焼いたトマトがソースのようにアジとよく合います。
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：320Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）アジ (3枚おろし)2~4尾分
塩 適量 粒マスタード 大さじ1/2~1
玉ネギ 1/2個
トマト 1個
＜合わせパン粉＞
パン粉 1/2カップ
粉チーズ 適量 ドライパセリ 適量 オリーブ油 適量 レモン 1/4個
【下準備】アジは骨を抜き、塩を少し強めに振る。玉ネギは縦薄切りにする。トマトはヘタを取り、厚さ1cmの輪切りにする。
©Eレシピ
＜合わせパン粉＞の材料を混ぜ合わせる。レモンは半分のくし切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. アジは水気を拭き取り、オーブンシートを敷いた天板に身側を下にして並べ、皮側に粒マスタードを薄くぬり、玉ネギとトマトを並べる。
©Eレシピ
2. ＜合わせパン粉＞をのせ、オリーブ油を全体にかけ、予熱をしていない200℃にセットしたオーブンで18〜20分焼く。
©Eレシピ
3. 焼き色がついたら器に盛り、レモンを添える。
©Eレシピ
【副菜】常備菜に！マカロニサラダ by保田 美幸さん
©Eレシピ
調理時間：25分
カロリー：404Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）マカロニ 80g
水 800ml
塩 8g
サラダ油 少々
玉ネギ 1/8~1/4個
キュウリ 1本 塩 適量 ハム 2枚
ゆで卵 2個
マヨネーズ 大さじ2~3
【下準備】鍋に湯を沸かして塩を入れ、マカロニを表示の時間通りゆでてザルに上げ、サラダ油をからめる。
©Eレシピ
玉ネギは縦薄切りにして水に放ち、ザルに上げる。キュウリは薄切りにする。ハムは半分に切り、短冊切りにする。ゆで卵は粗く刻む。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルまたは抗菌袋に玉ネギとキュウリを入れ、塩もみをする。水気を絞り、別のボウルに移す。
©Eレシピ
2. (1)にハム、ゆで卵、マカロニを加えてマヨネーズで和え、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】ジャガバターコーン
子供も大好きなシンプルなジャガイモ料理。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：199Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）ジャガイモ (男爵)2個
水 200ml
塩 適量 トウモロコシ (生)1本 バター 10g
ドライパセリ 適量 粗びき黒コショウ 少々
【下準備】ジャガイモは皮をむき、ひとくち大に切って水に放つ。トウモロコシは包丁で実を削ぐ。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に水気をきったジャガイモを入れて水を注ぎ、塩を加えて中火にかける。煮たったら弱火にし、鍋に蓋をして蒸し煮にする。
©Eレシピ
2. 竹串がスッと通る位まで柔らかくなったらトウモロコシを加え、強火にして時々混ぜ、煮汁が少なくなったらバターを加えて火を止める。
©Eレシピ
ジャガイモが煮崩れてもOKです。
3. ドライパセリを全体にからめて器に盛り、粗びき黒コショウを振る。
©Eレシピ