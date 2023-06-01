プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「アジのオーブンパン粉焼き」 「常備菜に！マカロニサラダ by保田 美幸さん」 「ジャガバターコーン」 の全3品。
メインはアジのオーブンパン粉焼き。副菜はどこか懐かしい味のマカロニサラダとジャガコーン。

【主菜】アジのオーブンパン粉焼き
一緒に焼いたトマトがソースのようにアジとよく合います。

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調理時間：30分
カロリー：320Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

アジ  (3枚おろし)2~4尾分
  塩  適量 粒マスタード  大さじ1/2~1
玉ネギ  1/2個
トマト  1個
＜合わせパン粉＞
  パン粉  1/2カップ
  粉チーズ  適量   ドライパセリ  適量 オリーブ油  適量 レモン  1/4個

【下準備】

アジは骨を抜き、塩を少し強めに振る。玉ネギは縦薄切りにする。トマトはヘタを取り、厚さ1cmの輪切りにする。

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＜合わせパン粉＞の材料を混ぜ合わせる。レモンは半分のくし切りにする。

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【作り方】

1. アジは水気を拭き取り、オーブンシートを敷いた天板に身側を下にして並べ、皮側に粒マスタードを薄くぬり、玉ネギとトマトを並べる。

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2. ＜合わせパン粉＞をのせ、オリーブ油を全体にかけ、予熱をしていない200℃にセットしたオーブンで18〜20分焼く。

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3. 焼き色がついたら器に盛り、レモンを添える。

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【副菜】常備菜に！マカロニサラダ by保田 美幸さん


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調理時間：25分
カロリー：404Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

マカロニ  80g
  水  800ml
  塩  8g
サラダ油  少々
玉ネギ  1/8~1/4個
キュウリ  1本   塩  適量 ハム  2枚
ゆで卵  2個
マヨネーズ  大さじ2~3

【下準備】

鍋に湯を沸かして塩を入れ、マカロニを表示の時間通りゆでてザルに上げ、サラダ油をからめる。

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玉ネギは縦薄切りにして水に放ち、ザルに上げる。キュウリは薄切りにする。ハムは半分に切り、短冊切りにする。ゆで卵は粗く刻む。

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【作り方】

1. ボウルまたは抗菌袋に玉ネギとキュウリを入れ、塩もみをする。水気を絞り、別のボウルに移す。

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2. (1)にハム、ゆで卵、マカロニを加えてマヨネーズで和え、器に盛る。

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【副菜】ジャガバターコーン
子供も大好きなシンプルなジャガイモ料理。

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調理時間：15分
カロリー：199Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

ジャガイモ  (男爵)2個
  水  200ml
  塩  適量 トウモロコシ  (生)1本 バター  10g
ドライパセリ  適量 粗びき黒コショウ  少々

【下準備】

ジャガイモは皮をむき、ひとくち大に切って水に放つ。トウモロコシは包丁で実を削ぐ。

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【作り方】

1. 鍋に水気をきったジャガイモを入れて水を注ぎ、塩を加えて中火にかける。煮たったら弱火にし、鍋に蓋をして蒸し煮にする。

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2. 竹串がスッと通る位まで柔らかくなったらトウモロコシを加え、強火にして時々混ぜ、煮汁が少なくなったらバターを加えて火を止める。

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ジャガイモが煮崩れてもOKです。
3. ドライパセリを全体にからめて器に盛り、粗びき黒コショウを振る。

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