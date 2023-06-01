スウェーデン戦も欠場が濃厚

日本代表MF久保建英が6月18日、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ（GS）第2戦チュニジア戦(20日／メキシコ・モンテレイ)を欠場することが決まった。

オランダ戦で左膝を負傷した影響で、この日行われたベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルでの練習を回避。JFA関係者は「メキシコに移動するチームには帯同しない」と明かした。

久保はオランダ戦で後半30分に相手との接触で左膝を痛めて負傷交代。試合後は車椅子姿で会場を後にした。翌15日に現地の病院でMRI検査を受け、左膝の負傷が認められた。離脱はしない方向で、早期復帰に向けて治療中。自力歩行はしているという。

チームはこの日、試合会場であるメキシコへ移動予定。だが、JFA関係者は久保について「チームには帯同しない」と発表した。チュニジア戦の欠場は決定し、25日のスウェーデン戦（アメリカ・ダラス）の出場も難しくなった

久保についてDF長友佑都は「タケのためにも決勝トーナメントで帰って来れるのを信じて、もう絶対勝ち上がらなきゃいけない。彼もやっぱり引っ張ってきた人間なので。そして、彼は絶対に必要な選手なので。彼が帰ってくるまで、しっかりつなげます」と言及していた。

前日17日に別メニューだったFW上田綺世はチームに合流した。（FOOTBALL ZONE編集部）