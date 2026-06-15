【ナッシュビル（米テネシー州）１８日＝岡島智哉】北中米Ｗ杯で１次リーグを戦う日本は、第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に向け、ベースキャンプ地で大部分を非公開にした練習をスタートした。

左膝に負傷を抱えるＭＦ久保建英は練習場に姿を見せず、２日連続でトレーニングを欠席。その後、チーム広報は、チュニジア戦の開催地メキシコ・モンテレイには帯同しないと発表した。久保の負傷について協会側は「ＭＲＩ検査の結果、左膝に負傷が認められた。治療、リハビリに専念している」と公表しており、ケガの詳細や全治期間は明らかとなっていない。１次リーグ最終戦スウェーデン戦（２５日、米国・ダラス）の出場も厳しい状況だ。

この日は冒頭１５分間のみを公開したトレーニングを実施。非公開部分ではチュニジアを想定した戦術的練習を行うとみられる。

チームは練習後にチャーター機でメキシコ・モンテレイへと移動する。１９日には当地で前日練習と会見が行われる予定となっている。

初戦のオランダ戦（２△２）で勝ち点１を手にした日本は、チュニジア戦で勝利すれば勝ち点４となり、試合終了時点での確定こそしないものの１次リーグの突破に大きく前進。引き分けだと勝ち点２、敗れれば勝ち点１で第３戦のスウェーデン戦を迎えることになる。