コートジボワール・サッカー連盟は18日、同国代表FWエリエ・ワヒ（23）がカナダへの入国を拒否されたため、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグE組第2戦のドイツ戦（20日、トロント）を欠場すると発表した。「カナダへの入国に必要な行政上の許可を得られなかった」としている。

ワヒはコートジボワールが1―0で勝った14日のエクアドルとの初戦では先発し、後半11分までプレーしていた。代表チームには残留し、W杯活動中は米国に滞在するという。

ワヒは所属するフランス1部ニースで、八百長に関与した疑いで逮捕されていた。5月17日の最終節の試合で故意にイエローカードをもらった疑いがあり、出場停止となった同26日の降格プレーオフ第1戦を欠場。第2戦では2得点を挙げて4―1の勝利と1部残留に貢献した。フランスリーグによると、最終節でのワヒのイエローカードに対し異常な賭け金が動いており、マルセイユの検察当局は「5月29日に23歳の1部所属選手を逮捕した」と発表。「捜査は組織的詐欺、スポーツ汚職、盗品受領、資金洗浄の容疑に関するもの」と説明していた。ワヒは事情聴取後に釈放され、ここまで起訴はされていない。

コートジボワール連盟はワヒに関する司法的についての通知は受けていないとし、「連盟は選手に対する全面的な支援と、彼への信頼を表明する。ワヒは代表チームの重要なメンバーであり続ける」と見解を発表した。