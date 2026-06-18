チェコvs南アフリカ スタメン発表
[6.19 北中米W杯グループリーグ第2節](アトランタ)
※01:00開始
<出場メンバー>
[チェコ]
先発
GK 1 マチェイ・コバージュ
DF 3 トマーシュ ホレシュ
DF 4 ロビン・フラナーチ
DF 7 ラディスラフ・クレイチー
MF 5 ブラディミール・ツォウファル
MF 8 ブラディミール・ダリダ
MF 12 ルカーシュ チェルフ
MF 18 ミハル・サディレク
MF 24 アレクサンドル ソイカ
FW 9 アダム・フロジェク
FW 10 パトリック・シック
控え
GK 16 インジフ・スタニェク
GK 23 ルカーシュ ホルニーチェク
DF 2 ダビド・ジマ
DF 6 シュテパン・チャロウペク
DF 20 ヤロスラフ ゼレニー
MF 15 パベル・シュルツ
MF 17 ルカーシュ プロヴォド
MF 21 デイビッド・ドウデラ
MF 22 トマーシュ・ソウチェク
MF 25 ヒューゴ ソフフルェク
MF 26 デニス ヴィシンスキー
FW 11 ヤン クフタ
FW 13 モイミール・ヒティル
FW 19 トマーシュ・ホリー
監督
ミロスラフ コウベク
[南アフリカ]
先発
GK 1 ロンウェン ウィリアムズ
DF 6 オーブリー モディバ
DF 14 ムベケゼリ ムボカジ
DF 20 クリソ ムダウ
DF 21 イメ オコン
MF 4 テボホ モコエナ
MF 5 サレンテ ムバサ
MF 23 ジェイデン アダムス
FW 7 オスウィン アポリス
FW 12 タペロ マセコ
FW 15 イクラーム レイナーズ
控え
GK 16 シフォ チェイン
GK 22 リカルド ゴス
DF 2 タバン マトゥルディ
DF 3 クルマニ ンダマネ
DF 18 サムケレ カビニ
DF 19 ンコシナティ シビシ
DF 24 オルウェトゥ マカニャ
DF 26 ブラッドリー クロス
MF 25 カモゲロ セベレベレ
FW 8 ツェパン モレミ
FW 9 ライル・フォスター
FW 10 レレボヒレ モフォケン
FW 17 エヴィデンス マクゴパ
監督
ブロースウーゴ
※01:00開始
<出場メンバー>
[チェコ]
先発
GK 1 マチェイ・コバージュ
DF 3 トマーシュ ホレシュ
DF 4 ロビン・フラナーチ
DF 7 ラディスラフ・クレイチー
MF 5 ブラディミール・ツォウファル
MF 8 ブラディミール・ダリダ
MF 12 ルカーシュ チェルフ
MF 18 ミハル・サディレク
MF 24 アレクサンドル ソイカ
FW 9 アダム・フロジェク
控え
GK 16 インジフ・スタニェク
GK 23 ルカーシュ ホルニーチェク
DF 2 ダビド・ジマ
DF 6 シュテパン・チャロウペク
DF 20 ヤロスラフ ゼレニー
MF 15 パベル・シュルツ
MF 17 ルカーシュ プロヴォド
MF 21 デイビッド・ドウデラ
MF 22 トマーシュ・ソウチェク
MF 25 ヒューゴ ソフフルェク
MF 26 デニス ヴィシンスキー
FW 11 ヤン クフタ
FW 13 モイミール・ヒティル
FW 19 トマーシュ・ホリー
監督
ミロスラフ コウベク
[南アフリカ]
先発
GK 1 ロンウェン ウィリアムズ
DF 6 オーブリー モディバ
DF 14 ムベケゼリ ムボカジ
DF 20 クリソ ムダウ
DF 21 イメ オコン
MF 4 テボホ モコエナ
MF 5 サレンテ ムバサ
MF 23 ジェイデン アダムス
FW 7 オスウィン アポリス
FW 12 タペロ マセコ
FW 15 イクラーム レイナーズ
控え
GK 16 シフォ チェイン
GK 22 リカルド ゴス
DF 2 タバン マトゥルディ
DF 3 クルマニ ンダマネ
DF 18 サムケレ カビニ
DF 19 ンコシナティ シビシ
DF 24 オルウェトゥ マカニャ
DF 26 ブラッドリー クロス
MF 25 カモゲロ セベレベレ
FW 8 ツェパン モレミ
FW 9 ライル・フォスター
FW 10 レレボヒレ モフォケン
FW 17 エヴィデンス マクゴパ
監督
ブロースウーゴ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります