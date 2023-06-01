【30MS SIS-J00 メルンジャ[カラーA]】 発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年6月20日 価格：3,300円 サイズ：全高約145mm

BANDAI SPIRITSのガールズプラモデル「30 MINUTES SISTERS（30MS）」の最新アイテム「30MS SIS-J00 メルンジャ[カラーA]」が6月20日に発売される。

30MSのオールインワンアイテムとしては約3か月ぶりに発売される新シスターは「SIS-N00 ソウレイ」、「SIS-Y00 シュレミ」に続き、イラストレーターAnmi氏がデザインを手がけるシスターだ。

「30MS SIS-J00 メルンジャ[カラーA]」。6月20日発売。価格は3,300円。作例では別売りの「アクションベース6［クリアカラー］」を使用している

和装が目立ったソウレイ、シュレミと比較すると、このメルンジャは現代的なガーリーファッションの要素が強いスタイルだ。大きめのクマ耳フード、アイパッチ、長く垂らした萌え袖にチェーンソーを携えるなど、なかなかの個性派だ。いわゆる“病み系”の趣も入った、アバンギャルドなシスターの組み立てレビューをお届けする。

Anmi氏による3人目のシスターは、パステルカラーに身を包んだ超個性派

最近発売された30MSシリーズの中でも、群を抜いた個性が光るメルンジャ。腕や脚、フードなど要所にガーリーで目立つパーツを備えつつ、胴体部分は露出度が高めというかなりフェティッシュなスタイルで、この複雑なデザインをプラモデルで表現している。基本設計は30MSのそれに則っているものの、デザイン優先でほかのシスターと共通のパーツは少なめで、モチーフはクマのようだ。

「30MS SIS-J00 メルンジャ[カラーA]」パッケージ

Aパーツ、Bパーツ

Dパーツ、Eパーツ

Fパーツ

Gパーツ、H1-Bパーツ

OJ4パーツ、FP-P2パーツ、FP-P3パーツ、FP-P4パーツ、FP-P6パーツ、マーキングシール

個性的なファッションをプラモデル的な解釈で表現。長い萌え袖は付け替え式！

組み立ては頭部から開始。フェイスパーツは閉口のものが半目のふくれっ面、開口したものの一つは上下にギザ歯がある泣き顔という、この子らしいものが揃っている。アイパッチはシールなので、パッケージや説明書を参考に貼ろう。眼帯なので目に密着させず、少し浮かせて貼ったほうが見栄えはいいかもしれない。

ヘアスタイルパーツは2色で、フードに半分隠れたボサボサの前髪を複数のパーツで表現している。フードは取り外しが可能で、後頭部のパーツは別途用意されているので後述する。

フェイスパーツの組み立て。3種類ある

泣き顔フェイスの歯を組み立てて取り付けると、上下に歯のある口となる

アイパッチのシールはお好みで取り付ける。貼るときは目の位置を決めてからヒモの角度を調整しよう

フェイスパーツ3種が完成

フェイスパーツにヘアスタイルパーツを取り付ける

フードを組み立てて取り付ける

フードの縁の部分と前髪を取り付ける

お下げを組み立てて取り付ける。左右で形が異なるので注意

頭部が完成

露出度高めの胴体は、このメルンジャ独自の設計で、複雑なデザインと色分けを複数のパーツによって表現している。パンツはちょうちんブルマのようなシワのあるだぼっとしたデザインで、腹部が完成したあとに前後から被せる設計。腰部下側に取り付ける見せパンのようなパーツの横にある突起は、そのストッパーの役割なので、ゲートを切るときに誤って切ってしまわないよう注意しよう。

胴体は胸部から組み立てる。パーツは上下に分割されている

腹部と肩の関節を取り付ける。肩関節はわかりやすいよう引き出しているが、奥まではめ込む

首とブラのパーツを取り付けて胸部が完成

腹部を組み立てる。下端パーツの左右の突起は、ゲートからカットするときに一緒に切ってしまわないよう注意

お腹の飾りを取り付ける

股関節を組み立てる

股関節を取り付けた後、パンツを取り付けて腹部が完成

首と腰の飾りを組み立てて取り付ける。同時に襟も取り付けておく

胸部と腹部を取り付けて胴体が完成

腕の巨大な袖は二重構造で、肘から先の曲がった部分で半分に分割されている。関節はなく、ジョイントのみなので、ロール可動のみ行える仕組みだ。手首パーツを使うときは先端部分を取り外してジョイント穴に手首を取り付ける。手首の関節はジョイント穴のサイズに合わせてあるため、設計上ほかのシスターに付属しているものよりも付け根が太くなっている。

右腕の組み立て。肩と肘の関節を組み立てて取り付ける。両者の間にリング状の飾りを取り付けている

前腕を組み立てて取り付ける

袖を組み立てて取り付けて右腕の完成

手首を組み立てる。拳と平手の関節は共用となっている

左腕も同様に組み立てる。左上腕にはマーキングシールを貼る

脚部は上下で色分けされたニーソックスを複数のパーツで表現している。履いているのは厚底シューズ風のサンダルで取り外しも可能だ。レッグウォーマーは、内側に位置する脛パーツ下側のボールジョイントに固定する。取り外しはもちろん可能だが、外した際は別途付属するジョイントのない脛パーツに交換することで、ニーソックスだけの姿も再現できる。

設定では左腕と左脚にマーキングシールを貼る形だが、それぞれ予備が1枚ずつあるのでそれを好きなところに貼ってもかまわない。

右脚の組み立て。足首と履き物を組み立てる

足首のジョイントにレッグウォーマーを取り付ける。左右があるので説明書を参考に

太ももと膝関節を組み立てて取り付ける

太もも上側を組み立てて右脚の完成

左脚も同様に組み立てる。左脚の膝上にはマーキングシールを貼る

付属品はチェーンソーとクマのぬいぐるみ（？）。前者に可動部分はなく、ハンドルを取り外して持ち手を取り付けるスタイル。後者のクマは手足、首などが可動するので簡単なポーズを付けることが可能だ。

チェーンソーを組み立てる。刃に駆動部を取り付ける。刃にはマーキングシールを貼っておく

ハンドルやスターターなどを取り付けてチェーンソーが完成

クマの組み立て。胴体を組み立てたら、しっぽの飾りを取り付ける。

手脚を取り付ける

頭部を組み立てる。3パーツ構成で、目や耳もしっかりと色分けされている。

首輪を挟み込んで頭部を取り付けて完成

ファッションも表情も個性的なシスターが完成。かたわらのチェーンソーやクマも魅力的

完成したメルンジャはやはりそのシルエットの特異さが目立っている。クマ耳フード、長く伸びた袖、首元と腰にあるファスナーの引手のような飾り、ベルトを巻いたレッグウォーマーなど、現実的なファッションとも少し違う独特な魅力を備えている。

メルンジャが完成。独自のシルエットとともに、各部のディテールもかなり凝っている

バックショット。ヘアスタイルのお下げの部分は根元のジョイントで自在に動かせる

ボサボサヘアがキュート。よく見ると意外に露出度高めで、バストは控えめながら下からはみ出ている

袖は設計上曲がった状態が基本となる。角度を変えると表情を付けられる

首と同じファスナーのような飾りが腰にもある。ちょっと外れやすいのでポージングの際は注意

従来の30MSシリーズのようなメカ的な意匠は見られず、カスタマイズの幅はやや狭いが、各部のパーツを取り外すことで、見た目の印象を変えることができる。袖は腕の中央部で取り外し、手首を付けることで、表情を付けたり付属品を持たせたりすることが可能だ。

手首は袖の先端を外して取り付ける

チェーンソーを持たせるときは本体上部と後部のハンドルを外して持ち手を通しておく

フードを外す際は、専用のヘアスタイルパーツを使用する。お下げのパーツも取り付け可能だが、あえて付けないヘアスタイルを楽しむのもありだろう。レッグウォーマーもジョイントのない脛パーツに交換すればニーソックススタイルを楽しめる。

フードとヘアスタイルパーツを交換する。フードの分解が必要なので、別売りのパーツセパレーターなどがあると交換しやすい

フードを外すと見た目の印象が大きく変わる

レッグウォーマーを外すときは、中身のパーツも交換しよう

装備を取り外して部屋でリラックスしているようなシチュエーションのポーズも楽しめる

Anmi氏が新たに切り開いた30MSの世界観は、このメルンジャでより大きく広がった。カスタマイズができることが30MSの大きな魅力ではあるが、彼女のようなキャラクターデザインに特化してその完成形を突き詰めたシスターもまた魅力的だ。

表情パーツを上手く使い、可愛さと狂気をはらんだポージングを試してみるのもよいだろう。クマを台座に取り付ける際は、しっぽを抜いてジョイントをはめ込む

今回はメルンジャの完成形の紹介に特化しているが、もちろん30MS準拠のパーツ互換もあるので、発売後のファンによるカスタマイズ投稿を筆者も密かに期待している。読者にもぜひいろいろと楽しんでほしい。

(C)BANDAI SPIRITS 2021