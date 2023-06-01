【Amazon：Ailivesun RCカー セール】 開催期間：6月19日0時～6月22日23時55分

E700

Amazonにて、Ailivesunのラジコンカー（RCカー）がセール価格で販売されている。期間は6月22日23時55分まで。

期間中、ジープタイプのRCカー「E700」や水陸両用のRCカー「B900」、360度回転や両面走行などが可能なスタント操作に対応したRCカー「C700」がお買い得になっている。いずれも2026年発売商品。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

E700

ジープタイプの本格RCカーで、走行に合わせてエンジン音が鳴るリアルサウンド機能と高輝度LEDライトを搭載。また、走行中にスモークのような霧を噴き出し、まるで実車のような演出が可能な噴霧（ミスト・スモーク）機能も付いている。

B900

水陸両用・オフロード対応のRCカー。近未来的なサイバーデザインを採用し、フロントにはモンスターの目をモチーフにしたLEDライトを搭載。7色に変化するグラデーション発光で強烈な存在感を演出する。リモコン操作でライトの切り替えが可能だ。

C700

LEDライトとサウンド機能を搭載したスタントラジコンカー。360度回転、両面走行、スピード走行など多彩なスタント操作に対応する。ホイールにはカラフルに光るLEDを内蔵。