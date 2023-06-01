　19日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比570円高の7万1810円と急騰。日経平均株価の現物終値7万1053.49円に対しては756.51円高。出来高は1万86枚となっている。

　TOPIX先物期近は4096ポイントと前日比20ポイント高、TOPIXの現物終値比は27.82ポイント高で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 71810　　　　　+570　　　 10086
日経225mini 　　　　　　 71805　　　　　+565　　　170935
TOPIX先物 　　　　　　　　4096　　　　　 +20　　　 10430
JPX日経400先物　　　　　 37180　　　　　 +80　　　　 304
グロース指数先物　　　　　 694　　　　　　-1　　　　 379
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース