日経225先物：19日0時＝570円高、7万1810円
19日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比570円高の7万1810円と急騰。日経平均株価の現物終値7万1053.49円に対しては756.51円高。出来高は1万86枚となっている。
TOPIX先物期近は4096ポイントと前日比20ポイント高、TOPIXの現物終値比は27.82ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 71810 +570 10086
日経225mini 71805 +565 170935
TOPIX先物 4096 +20 10430
JPX日経400先物 37180 +80 304
グロース指数先物 694 -1 379
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4096ポイントと前日比20ポイント高、TOPIXの現物終値比は27.82ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 71810 +570 10086
日経225mini 71805 +565 170935
TOPIX先物 4096 +20 10430
JPX日経400先物 37180 +80 304
グロース指数先物 694 -1 379
東証REIT指数先物 売買不成立
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