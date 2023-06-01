女性メタルバンドNEMOPHILAが19日、デジタルシングル「−業−」を緊急リリースし、30日から始まる北米ツアー（全11公演）に挑む。

同曲は、初のセルフプロデュースEP「五臓−GOZO−」に続くメンバー完全監修作。mayu（ボーカル）、葉月（ギター）、ハラグチサン（ベース）、むらたたむ（ドラム）の4人の色（業）や感情が1つになった楽曲に仕上げられている。

mayuは「五臓−GOZO−から約半年経ち、また新たに自分たちの放ちたい音を詰め込んだ曲を作りました」とし、「『−業−』は地獄道をテーマにして曲や歌詞、世界観を作り上げていきました」と紹介。

「どんな人間にも、程度はあれど、地獄を感じたことはあるのではないでしょうか」とすると、「一度はまると抜け出せない地獄。それは何度もがいても、信じられないほどループするものです」と続け、「はいつくばることをやめ、地獄道の一部となった姿を楽曲で表現しました」とした。

サウンドについては「繰り返されるリフや重心の低いサウンド、のしかかるようなブレークダウンなど、3分半強の中に注目して頂きたい要素がたくさんあります」と訴え、「それぞれの楽器がどう地獄道を表しているか、ぜひお楽しみください」と呼びかけた。

同バンドは27、28日、東京・BLAZE GOTANDAで開催する「NEMOPHILA対バン2days 2026−HINOE−」の後に渡米。30日シカゴを皮切りに、ファイナルとなる7月14日のロサンゼルスまで、全11公演を行う。

「2023年以来なので、3年ぶりのアメリカで、私たちもとても楽しみにしております」とし、「これからも、さらに世界に向けてNEMOPHILAサウンドを届けていけたらと思っております」と意気込んだ。

帰国後の7月19日には、長野・野底山森林公園で開催の「焼來肉ロックフェス（ヤキフェス）」の出演も決まっている。